傳統京劇結合現代科技　《狐仙》展京劇新高度

國光劇團《狐仙》將登衛武營歌劇院。國光劇團在2009年時演出《狐仙故事》，主題上探討跨越一切的愛，敘事手法上則借鏡日本動漫，已有很清楚的輪廓。新版《狐仙》在表演質感上更升級，情感表現也更深刻，傳統京劇結合現代科技展現古今融合之美，將京劇推向新高度，經典又新穎的好戲，精彩可期。
記者陳美嘉／高雄報導
國光劇團團長張育華提到：「《狐仙》兩年後重演，不管是舞台美術或是演員本身的心境，都有新的高度。這次影像的處理上，可以看到科技的深度交融，影像緊跟著劇情跟人物心境，就像是會呼吸一樣；而在跨越性別的議題上，也能看到突破二元對立的新解，正是當代臺灣需要的觀點。」
在題材處理方面，編劇趙雪君當年就已經有意識地處理性別議題。她認為劇中的狐仙可以自由自在地選擇男相或女相，並不存在性別認同障礙的問題。「性別就只是一種白狐與人溝通交往的媒介跟工具。」
白狐因為戀慕獵戶而以女身示人，因為痛失所愛而轉為男相，這些轉變都來自於情感的選擇。而狐仙百年前所愛的獵戶與百年後所愛的封三娘，絕不能是同一個靈魂轉世，因為這樣才能透過跨越性別和跨越前世今生的設定，看到「愛是每一個人的本能」的主題。而狐仙在「性轉」上的自由自在，造就了演員很大的發揮空間。
導演戴君芳表示：「狐仙在劇中的性別選擇是看『跟誰談戀愛』，這是一個很有趣的設定。14年中《狐仙》有三個版本，相信不同的人在不同的生命階段看這齣戲，會有不同的感受。狐仙在劇中歷經三世，終於找到愛的解答，邀請觀眾朋友進劇場看《狐仙》，找自己的解答。」《狐仙》將於4月8日、9日在衛武營歌劇院上演。