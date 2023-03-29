兩岸論述與黨內92共識不同調？侯友宜：永遠守護中華民國
對於與國民黨黨內九二共識的兩岸論述不同調說法，新北市長侯友宜今（29）日到淡水區新北市忠烈祠出席春祭受訪時表示，自己18歲到警察大學開始從事公職以來，永遠以守護中華民國為職志，奉獻犧牲，愛台灣這塊土地，尤其是刑警出身，常常面對重大刑案，走過槍林彈雨，永遠保持一顆心，愛中華民國、愛台灣這塊土地，希望這塊土地上的人能永遠平安、過好日子。
記者吳嘉億／新北報導
記者提問因為遲遲不表態參選2024大選，在黨內傳出「疑侯論」聲音。對此，侯友宜表示，他出生就在中華民國、台灣這塊土地，一位南部小孩來到北部從事警察，很清楚警察的職業志向，就是顧中華民國、顧台灣這塊土地，重申中華民國是我們的國家，台灣是我們的「厝」（閩南語），大家都要同心同力，為國家、為人民做出最大的貢獻。
侯友宜也提到，就像今天用感恩的心情，來看忠烈祠的革命先烈，他們都是為國盡忠，拋頭顱、灑熱血，讓這塊土地的人安全，強調每個人都要抱著這樣團結的心願，讓中華民國能夠和平、繁榮、永續的走下去。
媒體也問到對於前總統馬英九出訪中國多次談話凸顯中華民國，侯友宜則說到，中華民國創建到現在，是很多人犧牲奮鬥而來的，大家要以和平為普世價值的願望，好好守護中華民國，也守護台灣這塊土地，這是大家每個人的心願，團結所有人的力量，讓這塊土地能夠平安。
至於前監察院長王建煊說是因為2024可能的總統人選都不敢宣布兩岸要和平統一，他才要出來參選，侯友宜則是回應說到，指出中華民國是一個民主自由，尤其在言論上是多元化的聲音，必須要包容也尊重不同的觀點。