今日廣場》蔡家成／顏寬恒正是國民黨縮影

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顏寬恒在聲明中質疑，台南學甲光電案開了88槍，嫌犯有人僅交保2萬元，對照偽造文書和竊佔的刑度，竟交保1000萬，顯然不符比例原則。這段聲明，正好暴露顏家在地方當老大當久了，對法律基本常識嚴重欠缺。
交保的要件，在於考量嫌疑人是否有串證、潛逃的可能性，接著再依據嫌疑人涉案之輕重，決定交保金額。顏寬恒的竊佔案，是台中市都發局認定違建兩處約110坪，豪宅市價約4500萬。以1000萬交保，其實合乎比例原則。
顏寬恒瞎扯台南，更證明國民黨遇到爭議時，一貫用指責別人來掩蓋自己。隨著檢調偵辦進度，88槍案的主使者是國民黨大樁腳，擔任過馬英九、朱立倫、謝龍介等人的競選幹部，更曾配合中國的經濟統戰，讓台南漁民大受影響。這種行為，就好比顏家以宗教之名配合中國政治操作，還好意思提台南？
倒是顏寬恒的案件，令人聯想到謝龍介妻子也曾被爆料，低價租國有地開民宿，被發現後堅稱「合法的家庭副業」。謝龍介顏寬恒真的是濁水溪兩岸一家親呢。
回顧台南88槍案，上自朱立倫、下至謝龍介，國民黨無所不用其極，要把台南污名化成為黑金城市，但事實證明，污名化台南的正是國民黨，顏寬恒的瞎發言，正好就是國民黨的縮影，臭氣熏天。
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