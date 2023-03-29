汪小菲官司慘輸拚上訴 小S曝姊姊大S「身心靈狀態」
汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，被對方指控未履行離婚協議、要求給付百萬生活費，女方也為此向法院聲請強制執行，日前一審判決出爐，汪小菲敗訴，他隨後也強調自己會繼續上訴。小S（徐熙娣）今（29）日出席代言活動，對於姊姊的近況低調避談，僅說：「我不能幫姊姊回答，她會生氣。」也強調大S現在身邊都有老公具俊曄陪伴，身心靈都維持得很好，所以整個家每天都充滿粉紅泡泡，隨後就開始聊代言、保養，轉移話題。
記者侯家瑜/台北報導
小S日前帶著二女兒許韶恩、小女兒許老三南下高雄朝聖南韓女團BLACKPINK演唱會，她坦言自己不喜歡人擠人，所以就把票送給認識的家長，請他們帶女兒去看演唱會，自己只是陪搭高鐵、護送女兒去追星，隨後就到飯店喝酒追劇。小S也笑說女兒2月就一直問她有沒有買到票，直到前一天都還在問，「不過看到女兒開心，我就很開心。」
而受封為「國際巨星」的小S，日前到南韓工作兼旅遊，她還換上高中制服，到遊樂園玩，完全看不出已經44歲。小S分享當時一群人在更衣間換制服，身邊的韓國朋友換好都遲遲不敢出來，但她卻非常有自信，自誇被自己逆齡的裝扮嚇到，「他們說我真的很像高中生，感覺他們是真的被嚇到。」還大動作聳肩模仿朋友被嚇到的模樣。小S感嘆這次韓國行最遺憾的，就是沒被搭訕，本來姊夫也約她吃飯，但因為自己已經吃飽，所以無緣見面。