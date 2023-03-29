普發6000飯店再加送1千！爽住萬元套房 超狂大禮包曝光
看準即將在4/6搶先入帳的普發6000政策，飯店業者各個拿出殺手鐗搶客。台北美福大飯店4月恰逢7週年慶，限時4/6~4/30快閃推出「豪贈七千大禮包」活動，消費滿7000元就送等值7000元餐飲、住宿優惠券，更推出「Lucky 7好運拉霸機」抽獎活動，最大獎有機會入住一晚要價47355元的皇家套房，超狂大禮包不容錯過！
記者汪睿琦/綜合報導
台北美福大飯店今（29）日搭上普發6000搶客列車，限時推出「6千添1千」活動。適逢飯店七週年之際，首先旅客在飯店內消費滿7000元，並加入台北美福大飯店LINE好友完成綁定，即可獲得彩匯自助餐廳「4人同行1人免費」優惠券、潮粵坊港潮餐廳贈送的「松子荷塘炒玉帶」，還有晴山日本料理贈送的「握壽司招待券」，免費品嘗價值千元的鮮美鮪魚大腹及海膽握壽司，共計7種優惠券一次送給你。
除了7千優惠券，館內更推出「好運拉霸機」與顧客同樂，消費滿7000元可獲一次拉霸機會，同時拉中4個7獲贈最大獎，價值47355元的平日皇家套房住宿一晚，其他獎項還有彩匯自助餐廳平日午或晚餐單人券、平日下午茶餐單人券，以及新加坡頂級紅酒餐廳Park 90贈送的紅白酒或氣泡酒兌換券。
除了台北美福大飯店，台北萬豪酒店首度攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店聯合推出「豪享威風‧雙城假期」住房專案，即日起至5/31止限期打造二泊二食優惠12000元，相當每人只要各6000元。另外，旅客凡入住其中一館，當天即贈另一家酒店雙人平日住宿券1張含早餐兩客，與美麗華摩天輪票券兩張及威斯汀專屬迎賓點心與飲品，讓你一次玩夠台北+桃園大溪！