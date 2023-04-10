你家也是天后宮！買萬福金安金箔金高 大甲媽金身迎回家
俗話說：「唐山過台灣，心肝結歸丸」。黑水溝的險惡，讓保佑航行平安的媽祖成為台灣最普遍的信仰。全台更是有超過 3000 座媽祖廟，讓祂在街頭巷尾庇護我們的生活。說起媽祖，大甲鎮瀾宮可說是台灣最具代表性的廟宇之一；每年的遶境活動更名列「世界三大宗教盛事」。在這農曆三月瘋媽祖的時期，黑松公司攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮聯名，打造以頂級金箔入酒、有著金媽祖浮雕的「萬福金安金門高粱酒」，「金箔」、「金身」、「金媽祖」三大特點，除了將媽祖金身迎回家，也能給你帶來滿滿的平安福氣。
生活中心/綜合報導
這瓶「萬福金安金門高粱酒」，針對大甲金媽祖打造全新瓶型，除了金媽祖金浮雕外，瓶身上的媽祖像無論是頭頂鳳冠、手中如意、祂慈悲的神情亦或是腳下的海濤，一切細節都維妙維肖。此外更有頂級金箔飄盪在媽祖背後，由內而外散發出金光閃閃的璀璨光輝。有了萬福金安金門高粱酒，就等同直接把媽祖金身迎回家，絕對是「金平安」、「金」有保庇！
能與大甲媽並陳的萬福金安金門高粱酒，酒體自然只能仙、不能俗。開瓶首先飄溢的是飽滿的果香，而細嗅之下還有一股忘憂草花香；整體香調淡雅精緻、不流媚俗。入口之後，果香、花香、陳香、窖香與穀香這五香各具性格卻又能堆疊融合，搭配溫潤宜人、毫不刺激的口感，令人不禁聯想到媽祖包容一切的關懷心。最後，喉中留下悠長的沉香氣息，如夢迴鎮瀾宮鼎盛香火，尾韻頤暢讓人心情平和喜樂。
喝一口高粱，飲一口庇佑。有了大甲媽加持，萬事自然大吉。「萬福金安金門高粱酒」，即日起於全台7-11超商、全家便利商店開放店內洽詢；金酒在台指定直營門市(台北\桃園\台中\高雄店)可洽詢購買；全台各地區酒類專賣店陸續開賣。建議售價2,300元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。免搶轎，直接將大甲媽金身迎回家！