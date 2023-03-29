新北學童兒童節免費租借騎車　河濱悠遊、賞花親子遊

本周末將展開長達五天的清明連假，為了讓孩子們歡度最期待的兒童節，新北市政府新北市政府高灘地工程管理處推出「河濱童樂、FUN電趣」活動，邀請爸媽帶孩子來河濱騎車，兒童節當天上午12點前提供學童免費租借單車優惠，讓大人、小孩一同沿著河濱觀賞盛開的流蘇及羊蹄甲花卉美景，享受輕鬆愉快的小旅行。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府高灘地工程管理處處長張修銘表示，新北河濱有美景、自行車道及最受歡迎的兒童遊戲場，絕對是連假的親子出遊首選；配合兒童節的到來，與財團法人自行車新文化基金會合作推出假期限定的免費優惠，還能欣賞新店陽光運動公園盛開的流蘇，及江子翠河口景觀河濱公園的羊蹄甲，邀請民眾來河濱享受春天及假期。
張修銘指出，新北河濱公園有長達210公里的自行車道，周邊還有多樣豐富的賞花景點、遊憩空間及遊戲場，是連假最好的選擇，歡迎大家來享受春天美麗景色，也邀請父母把握兒童節假期，帶著孩子一起來享租車優惠及賞花，製造難忘的假期回憶。
民眾可於4月4日兒童節當天上午12點前，在新北市14個河濱自行車租借站使用FunBike Maji APP辦理原地借還租借0、3、6、7、8、10號等車款，騎乘時間不限，結帳時出示國小(含)以下兒童 (數位)學生證或健保卡等證件，並將親子共遊河濱騎車照片、影片公開分享於個人FB、IG社群，並標註3位好友，最後如有其他費用使用電子支付付款，孩童騎乘車輛由租借站免費招待。