蔡英文行前談話　闊別3年出訪友邦傳遞3訊息

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蔡英文於搭機前進行行前談話，說明此次出訪友邦並在行程過境美國紐約與洛杉磯，過去3年多疫情影響全球人員往來，但沒有阻礙台灣跟世界交流，台灣始終跟全球民主夥伴站在一起， 面對疫情衝擊彼此伸出雙手、相互幫助，威權主義擴張之際共同站穩腳步、守護自由民主，這趟「民主夥伴共榮之旅」正是要展現深化和友邦交流決心，並清楚傳遞3個訊息。
首先，蔡英文說，台灣會堅定捍衛自由民主價值，持續做國際社會良善的力量，這3年多來面對全球疫情、俄烏戰爭與天災巨變挑戰，只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，而當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖馳援，透過這次出訪，她感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主的台灣堅定自由民主價值，作為國際社會良善力量，持續善的循環，強化民主任性。
第二，蔡英文說，台灣作為國際經濟關鍵力量，會持續追求和國家共榮發展，和友邦理念相近國家 包括農業技術、醫療公衛、婦權、數位經濟以及供應鏈領域，進行更密切的交流與更廣泛的合作，後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可獲缺的角色，台灣會抓住更多的機會，加強和其他國家合作，為疫情後經濟復甦提供關鍵力量。
最後蔡英文說，台灣走向世界決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣是執政重要目標，外來壓力不會阻饒台灣走向世界決心，「我們冷靜、自信、不屈服 、不挑釁。」
蔡英文表示，台灣會堅定地走在自由民主的道路上，走向世界，這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單，將帶著這樣信念，闊別3年再次前行，「為自由民著前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。」