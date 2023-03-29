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蔡英文行前談話　闊別3年出訪友邦傳遞3訊息

▲蔡英文今日啟程出訪中美洲。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
▲蔡英文今日啟程出訪中美洲。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（29）日展開「民主夥伴共榮之旅」，將出訪瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，過程中將過境紐約與洛杉磯，啟程前於桃園機場國賓門進行行前談話，說明此次出訪將傳達3個訊息，包括台灣會堅定捍衛自由民主價值、台灣將作為國際經濟關鍵力量，與台灣走向世界的決心會越來越堅定，闊別3年出訪，「為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。」

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總統蔡英文今日在國安局長蔡明彥、外交部常務次長余大㵢、僑務委員會副委員長呂元榮等人送機下，今日啟程出訪中美洲，展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，根據外媒報導指出，去程過境美國紐約，將領取哈德遜研究所頒發的「全球領導力獎」，回程過境洛杉磯，擬會晤美國眾議院議長麥卡錫。

▲蔡英文今日啟程出訪中美洲，行前談話說明出訪傳遞3個重要訊息。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
▲蔡英文今日啟程出訪中美洲，行前談話說明出訪傳遞3個重要訊息。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
蔡英文於搭機前進行行前談話，說明此次出訪友邦並在行程過境美國紐約與洛杉磯，過去3年多疫情影響全球人員往來，但沒有阻礙台灣跟世界交流，台灣始終跟全球民主夥伴站在一起， 面對疫情衝擊彼此伸出雙手、相互幫助，威權主義擴張之際共同站穩腳步、守護自由民主，這趟「民主夥伴共榮之旅」正是要展現深化和友邦交流決心，並清楚傳遞3個訊息。 

首先，蔡英文說，台灣會堅定捍衛自由民主價值，持續做國際社會良善的力量，這3年多來面對全球疫情、俄烏戰爭與天災巨變挑戰，只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，而當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖馳援，透過這次出訪，她感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主的台灣堅定自由民主價值，作為國際社會良善力量，持續善的循環，強化民主任性。

▲蔡英文今日啟程出訪中美洲，過程中將過境美國紐約與洛杉磯。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
▲蔡英文今日啟程出訪中美洲，過程中將過境美國紐約與洛杉磯。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
第二，蔡英文說，台灣作為國際經濟關鍵力量，會持續追求和國家共榮發展，和友邦理念相近國家 包括農業技術、醫療公衛、婦權、數位經濟以及供應鏈領域，進行更密切的交流與更廣泛的合作，後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可獲缺的角色，台灣會抓住更多的機會，加強和其他國家合作，為疫情後經濟復甦提供關鍵力量。

最後蔡英文說，台灣走向世界決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣是執政重要目標，外來壓力不會阻饒台灣走向世界決心，「我們冷靜、自信、不屈服 、不挑釁。」

▲蔡英文今日展開「民主夥伴共榮之旅」，將出訪瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，啟程前於桃園機場國賓門進行行前談話。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
▲蔡英文今日展開「民主夥伴共榮之旅」，將出訪瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，啟程前於桃園機場國賓門進行行前談話。（圖／記者葉政勳攝，2023.03.29）
蔡英文表示，台灣會堅定地走在自由民主的道路上，走向世界，這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單，將帶著這樣信念，闊別3年再次前行，「為自由民著前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。」

直播／蔡英文「民主夥伴共榮之旅」啟程　機場發表談話

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