A-Lin高雄開唱秒殺！8/20緊急加場 「憑實力該唱3場」
A-Lin近期正在緊鑼密鼓籌備「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會，8/19高雄巨蛋場次上周六開賣，當天粉絲準時上線搶票，門票在1分鐘後被搶光，網路上一片哀嚎，紛紛在A-Lin的社群上求加場，緊急和主辦單位商量後，火速宣布8/20高雄再加一場，將於3/30 19:00在ibon售票系統正式開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
得知第一場門票秒殺後，A-Lin十分開心，也很感謝粉絲一路以來的支持，她打趣表示請主辦單位盡量加場，「就我的實力本來就該3場才對呀！不知道為什麼還要加場這件事，主辦洽裡吼心（主辦請放心的意思）！」忍不住落台語的A-Lin，已在緊鑼密鼓安排歌單和內容中，希望能帶給高雄場的觀眾不同以往的新意，她愛唱歌出了名，一上台就不想下台，之前演唱會的安可部分，都是工作人員三催四請才肯離開舞台，這次粉絲熱情的支持，更讓她發出豪語說：「還要再加場都不是問題！」
目前A-Lin正在進行「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會，去年完成了台北小巨蛋、拉斯維加斯演唱會後，4月準備飛往新加坡和馬來西亞開唱，8月即將再唱回高雄巨蛋，還有更多的海外演出以及商演活動和陸綜節目的邀約，A-Lin也漸漸恢復疫情前空中飛人的模式，為了這些演出，非常忙錄，但她同樣樂在其中說：「真的很希望到每個不同的地方，唱歌給大家聽！」