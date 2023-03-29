6000翻雙倍！瓦城送6866元 漢來美食發紅包再抽東京機票
全民關注普發6000放大翻倍！瓦城泰統集團集結8大品牌，祭出「瓦城驚喜六仟放大術」，APP儲值6000元，即可領取總價值6,866元的32張電子優惠券！下載漢來美食「來美食APP」，會員直接搶領總價值6,000元的品牌優惠券紅包，消費再加碼抽「日本東京雙人來回機票」、漢來海港吃到飽餐券。
記者蕭涵云/綜合報導
瓦城泰統集團搶攻6000元商機，集結8大品牌祭出「瓦城驚喜六仟放大術」的超值優惠。只要於4/8～4/30，下載「wa10」APP，並前往品牌餐廳儲值6000元，即可領取總價值6,866元的驚喜禮包，一次爽拿32張電子優惠券，送出消費滿額可現場折抵388元美味金、品牌明星菜及並可兌換人氣飲品。可自用或其他會員，使用至5/31。
包括瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN、月月Thai BBQ，6大品牌將各1張的388元美味金，單筆消費滿1,500元即可使用；另有單筆消費滿1,200元，可使用的200元美味金各品牌1張，以及精選明星菜兌換券1張、人氣飲品兌換券1張。
美式早午餐「樂子the Diner」則送出是拉差楓糖炸雞、洋蔥圈塔、蒜味薯條、巧克力布朗尼加冰淇淋，4大明星菜兌換券，單筆消費滿1,200元可使用。泰式麵食「大心」則有點購主食可使用的人氣飲品兌換券1張、「泰式蝦醬薯條」兌換券1張，及單筆消費滿330元可使用「50元美味金」2張。
即日起，漢來美食祭出為期一個月的「來美食APP會員特典」，只要下載漢來美食「來美食APP」，會員可以搶領總價值6,000元的品牌優惠券，包含精選商品「買1送1」券、「第2件半價」優惠券、人氣餐點免費兌換券、百元抵用券等近30項好康，業者預計將發出超過百萬張優惠券。而且4/15前，到漢來美食旗下餐廳（宴會廳除外），單筆消費滿200元並集點，再加碼抽「日本東京雙人來回機票」、「漢來海港平日晚餐券」、「漢來海港平日下午茶券」等好禮。