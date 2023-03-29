特企／旅加畫家與百位貓皇、貓奴共譜「美妙」盛事

早在10多年前，陳岳琳便立下「以畫行善」的目標，一路實踐至今。2022年適逢虎年，全世界共同歷經長期封城隔離、人心惶惶，身為愛貓人的陳岳琳在社群網站上號召來自台灣、加拿大、英國、美國、日本超過百位貓奴飼主及可愛貓模，只要飼主捐贈約合新台幣4,000元給任一與貓咪生命福祉或棄養照護相關的團體，陳岳琳即無償為飼主繪製其寵貓頭像，每一幅貓畫像，皆透過飼主寄來的貓咪照片與溫暖文字，一絲一毫細細擬真、傳神描繪，活靈活現地展現出每隻貓咪的美「喵」神韻，生動靈巧躍然畫布。至目前為至，《虎年畫百貓》系列已有105幅117隻貓，代表著已有近百件慈善捐贈，同步響應這場充滿良善美意暨生命意義的畫展。
陳岳琳自小便對藝術充滿興趣，大學時期曾隨知名畫家梁丹丰修習鉛筆與水彩畫，90年代舉家移居加拿大多倫多，適應新移民生活之餘再度執起畫筆，於2001年40歲時首度舉辦個展，隨後更於46歲進入多倫多藝術學院（Toronto School of Art）就讀。她擅長融合東方水墨畫與西方印象畫派特色，造就出個人獨特的繪畫風格，並於2018年通過甄選，正式成為加拿大藝術家協會會員之一。多年來，其作品在加拿大各地展出，堪稱藝術界的台灣之光！
《虎年畫百貓》已不是陳岳琳第一次以生命教育為出發點舉辦的藝術畫展。身為安大略省「6人畫會」（Painters6）成員之一，這6位來自多元族裔背景的畫家，便一起約定以藝術行善。2017年，「6人畫會」曾在加拿大舉辦《喜福繪台灣耆老人像畫展》慈善公益畫展，親手為18位年長者繪製畫像，一筆一墨刻畫出「畫說人生」的美好風景。
生命之路綿延漫長，陳岳琳一路走來始終保守初心、堅定負重前行，將藝術揉入生命之旅，用繪畫豐富生活，在畫布上盡情揮灑人生，並期許自己的藝術創作如活水般滋養自己及他人，不疾不徐推廣藝術公益與生命之美。正因如此，《虎年畫百貓》的105幅作品中除了60件來自台灣，更包括了加拿大多倫多的13件、英國26件、美國5件及日本1件。陳岳琳除感謝大家的共襄善舉，能為許多的愛貓/護貓/棄貓單位或機構帶來幫助，更感激這些「因貓結善緣」的感人故事：「畫過117隻貓咪，從貓主形容牠們的獨特個性，到作每幅畫時要與牠們面對面幾小時，彷彿每隻我都親手抱過，也宛如一場貓世界的探奇之旅。」
《虎年畫百貓》將於2023年4月4日至4月9日於台北限期開幕，現場將展出62幅來自台灣、加拿大及美國的萌喵畫像，號召貓奴熱情簽到，將美「喵」之愛傳遞到世界上每個角落，見證每個人與貓的「美妙」時刻。
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