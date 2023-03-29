身分證對中「3字任1字」 同音就爽喝超商「美式買2送2」
全民普發6000元開放登記，各大超商通路也推出限定優惠，萊爾富4/6起身分證有「陸、仟、元」，同字或同音者享大杯美式買2送2限時優惠。此外，身分證沒有對中的民眾也別傷心，到全家、7-11持有ATM提領的小白單，就送咖啡買1送1優惠卷。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富發放日4/6起至4/12，推出身分證「陸仟元享好康」限定優惠活動，凡民眾姓名中只要有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，買大杯美式買2送2、大杯拿鐵買2送1，換算下來拿鐵單杯37元，大杯美式23元開喝，兌換期限至10月25日，可存APP或以紙本券寄杯，並可跨店兌換，相當便利。
若是身分證沒有對中也別傷心，只要選擇ATM領現的消費者，全家大杯單品美式、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大夯品同品項買1送1優惠券，兌換期限至5月9日。
7-11可享特大美式咖啡、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥（巧克力/香草）、Mini口口香（芝士脆/蝦條經典原味）、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏同品項買1送1以及午后時光重乳奶茶TP330、Cheers氣泡水PET500同品項買2送2優惠。