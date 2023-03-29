新住民藝文推廣活動在金門　社區營造座談會

隨著台灣新住民人數已突破57萬人，為鼓勵新住民朋友參與社造工作、向國人展現獨特的生命故事，也期望為居住社區注入創新的文化元素，國立台南生活美學館辦理「新住民藝文推廣及社造參與計畫」。首場座談會將與金門縣文化局合辦，於4月7日上午9點在浯江書院講堂舉行，歡迎新住民朋友、新二代及對新住民議題有興趣的民眾踴躍參加。
記者賴正琳／綜合報導
「新住民藝文推廣及社造參與計畫」希望透過對新住民團體的輔導培力及實務操作，逐步建立文化認同感、培育文化推廣人才及拓展多元文化網絡，以達到多元平權的目標。南部七縣市新住民族群屬性及需求不同，為了與新住民朋友零距離對話，國立台南生活美學館規劃於南部七縣市分區辦理座談會，讓新住民免於舟車勞頓就能親身參與座談會，在輕鬆愉快的氛圍中談談母國文化如何與台灣文化產生激盪和共融。
本場座談會邀請國立高雄師範大學吳瑪悧教授、台灣城鄉特色發展協會許主冠理事長分享精彩案例，並與在地新住民團體及朋友交流討論，以瞭解在地新住民藝文能量及社造優勢，後續將量身訂做專屬的培力工作坊。期望在富有藝文氣息的書院講堂，一同探索移民文化的歷史軌跡、創造新移民文化的永續與新生。活動為免費參加，座位有限額滿為止，歡迎有興趣的新住民團體及朋友踴躍報名（報名網址：https://reurl.cc/b7VoVd）