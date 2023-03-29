趙天麟率湧言會訪中信造船　肯定台灣國艦國造實力

肯定國艦國造實力，立法委員趙天麟28日下午，率湧言議員團隊參訪高雄「中信造船集團」，實地走訪台灣國艦國造的生產基地，並與「台灣國防產業發展協會」的理監事及會員代表，就國防產業本土化發展之困境舉行座談。活動由前新竹市議員李妍慧、高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻、議員黃文益、李雅慧、張漢忠、鄭孟洳、林志誠、李雨庭、黃飛鳳、台灣新政協會副執行長吳建忠以及台灣國防產業發展協會等多位會員代表。
記者蔡佳宏／高雄報導
趙天麟表示，台灣造船產業在十年前面臨景氣寒冬，直到蔡英文總統上任後提出「國艦國造」計畫，運用國家預算大力扶持台灣本地的國防軍工產業，一方面厚植國防實力，讓國防產業進一步「本土化」，另一方面也藉此帶動相關產業群的發展。趙天麟也期許，製造漁船起家的中信造船除了為海巡打造巡防艇、救難艦之外，未來能參與海軍造艦計畫，為台灣國艦國造貢獻一己之力。
台灣國防產業發展協會理事長、中信造船董事長韓碧祥表示，台灣國防產業發展協會的成員公司大致分作航太、資安、造船以及後勤資源等四大組，其成立目的是為了協助台灣國防產業走出去，近期已組團至日本參加東京軍警防務展，並拜會日本國會議員及國防產業公司，尋求台日技術合作。韓碧祥說，未來有機會也會組團前往捷克，以民間力量促進兩國國防產業與民間交流。
民進黨新竹市立委擬參選人李妍慧說，肯定台灣國艦國造實力與愛台灣的本土精神，並強調民意代表作為民間與政府溝通的橋樑，拜訪企業有助於了解產業現狀與發展困境，若未來有機會進入國會，也將全力協助解決產業需要。最後，李妍慧指出「國防強，民生興」，只有國防實力強大，才能確保國家安全，維繫台灣民主自由與經濟繁榮穩定。
高雄市議員江瑞鴻表示，高雄能擁有世界級規模的造船廠，是高雄人的福氣，讚中信造船造艦品質協助台灣捍衛疆土。會後與會民代共同登上造價18億元的遊艇參觀，肯定中信造船的建造實力。
湧言會積極面向社會百工百業，由其智庫團隊規劃系列企業參訪，讓民代深入了解產業現狀，也讓企業有機會向立委、議員反應產業需求，透過民代問政促進產業進步。