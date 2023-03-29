捷克訪台團簽署備忘錄 艾達莫娃：支持民主自由無止盡
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團率跨黨派國會議員、政府官員、媒體及產學研各界代表總計160人抵台訪問。訪問團今（29）日中午離台前，在外交部舉行備忘錄簽署儀式暨訪台記者會，艾達莫娃表示台捷兩國將持續深化夥伴關係，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的」。
記者呂炯昌／台北報導
艾達莫娃與訪團今天在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，包含國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄及台捷國會友好聲明等。外交部長吳釗燮與立法院長游錫堃也都出席簽署儀式。
艾達莫娃致詞時除感謝此行台灣的接待外，也提到台灣與捷克充分合作援助烏克蘭流離失所難民，感謝台灣願與捷克攜手，面對世界正在發生的許多挑戰，「支持民主、自由、人權等普世價值的戰鬥是無止盡的，從來不會完畢。」
吳釗燮表示，面對全球威權主義擴張，台灣和捷克等理念相近民主國家合作，強化民主供應鏈的韌性，艾達莫娃訪台增添豐富成果，兩國也簽署台捷國會友好聲明，彰顯兩國友好情誼。
游錫堃表示，感謝艾達莫娃議長說到做到、劍及履及，儘管中共嚴厲表達抗議，但艾達莫娃仍堅定以實際行動訪台，不畏強權，兩國將在互信基礎上，在經貿、產業領域持續深化雙邊關係。