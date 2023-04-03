化情傷為幸福養分！盤點5對「舊情人」　分手後各自精采

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邱澤與楊丞琳2003年因合作偶像劇《原味的夏天》擦出愛火，據傳雙方分手不愉快，在螢光幕前也避談此事，而有次楊丞琳受訪表示，跟某位男明星交往時，8個月見不到10次面，讓她受不了才提分手，被質疑暗指邱澤，不過本人也沒證實。如今已過20年，36歲的楊丞琳已嫁給李榮浩近4年，而41歲的邱澤前年也閃婚與他共演《當男人戀愛時》的許瑋甯，且女方還是前任楊丞琳20年的閨密，不過當時楊丞琳也表態祝福，看來她對於前任娶自己閨密，態度相當大方。
曾自殘為挽回柯佳嬿 王柏傑對舊情已釋然
王柏傑、柯佳嬿2008年合作《比賽開始》相識而相愛，地下情被拍到後也大方認愛，曾是令人稱羨的一對，不過2年後就傳出柯佳嬿因王柏傑的壞脾氣而提分手，王柏傑還為此自殘，而前年王柏傑在《比悲傷更悲傷的故事：影集版》中，一樣有以自殘試圖挽回感情的戲碼，他當時就笑談年輕不懂事，不過這些都是成長的養分，早已釋然。如今柯佳嬿已與同為演員的坤達結婚近6年，王柏傑也與女友謝欣穎愛得高調，還傳出已向女方求婚多次，看來他和柯佳嬿，都各自找到愛的歸屬。
KID、許維恩曾有婚姻共識 分開後各自升格父母
許維恩除了歷經過摯愛楊明學癌逝外，也與B.A.D成員ALEX有過一段婚姻，當時KID無微不至陪在她身邊度過低潮，2人戀情就因此萌芽，怎料曾有過婚姻共識的2人，交往5年後也以分手收場，令外界震驚。不過KID、許維恩現在各自發展也找到真愛，KID與圈外女友Rita去年結婚，今年初正式升格當爸爸，而許維恩去年也嫁給圈內人王家梁，積極做人後也成功懷上孩子。巧的是，無論是結婚還是生子，KID、許維恩的進度相仿、時間都差不多，也意外引發討論。
雙宋夫妻走入歷史！宋仲基娶英國妻當爸 宋慧喬事業更上層樓
宋仲基與宋慧喬因合作《太陽的後裔》相戀，2017年結婚後，不到2年就火速離婚，部分網友稱「童話故事」破滅。而受封為韓劇女神的宋慧喬，人氣依舊高居不下，還是近來討論度極高的新戲《黑暗榮耀》的女主角，不過該劇開播前幾天，宋仲基就突然高調認愛英國女友凱蒂Katy，而近期《黑暗榮耀》進入第二季宣傳期時，他又拋出再婚、當爸震撼彈。反觀宋仲基梅開二度當爸，單身的宋慧喬把重心放在事業上，出道20多年外貌依舊之外，演技和實力也都更上層樓，持續創造更多經典人氣角色。
李沛旭踏入健身領域娶妻 蔡淑臻獲金鐘獎肯定
李沛旭、蔡淑臻過去共演夯劇《犀利人妻》，不過愛情長跑8年的2人，2020年卻突然宣布分手，讓曾認為他們會走入婚姻的網友嚇一跳，女方當時說法是，雙方關係親近如家人，以至於感情變淡。後來李沛旭開始活躍於健身界、參加各式健美比賽，一陣子後就大方認愛圈外女友，去年也走入婚姻。而蔡淑臻則是在揮別李沛旭後，就沒有公開過新戀情，不過她2020年以《噬罪者》，奪下金鐘獎戲劇節目女配角獎，去年在戲劇《村裡來了個暴走女外科》 ，舌戰小鮮肉朱軒洋也獲得不小聲量，演技再受肯定，看來李沛旭、蔡淑臻現在在各自的領域，都有不錯的成績。