孫生分手4個月合體Wendy！淚揭「復合可能性」：永遠等妳
YouTuber「反骨男孩」成員孫生，自從去年和電豹女神Wendy（林宛璇）分手至今已經有4個月沒有見面。日前，兩人再度合體並聊到以前交往的點點滴滴，結果孫生當場落淚，對著Wendy感性告白：「妳是我對過最好的一任！」至於會不會復合？孫生只說順其自然，並期許自己像騎士一樣永遠等候著Wendy。
記者詹鎰睿/綜合報導
孫生日前到桃園雲豹欣賞「魔獸」霍華德的比賽，也順便跟許久未見的前女友Wendy見面，賽後還帶著Wendy的媽媽一起去吃飯敘舊。過程中兩人有說有笑，完全沒有尷尬的狀況，孫生則坦白之所以沒有努力把Wendy追回來，就是怕自己沒有辦法，變成女方期許的樣子，「我選擇守株待兔在那邊等妳，因為我成長了！」
孫生說，以前的他只會一哭二鬧，但這次不同了，「騎士還在原地守護著妳！」接著孫生邊講邊哽咽，即便分手一段時間，但現在看到Wendy出現在影片或封面都還會難過，感性地對Ｗendy說：「妳是我對過最好的一任！」Wendy也坦言，很懷念以前在反骨的時光，也很懷念孫生的幽默。
至於兩人會不會復合？孫生則說一切順其自然，「我覺得順其自然吧，不是像以前那種強求的年紀了，真的有時候緣分到了，會回來就會回來，該怎麼樣就怎麼樣吧！」影片曝光後，許多網友相當感動，也希望小倆口能回到以前那樣的時光。