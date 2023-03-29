鋒面提前報到了！午後雨彈準備開炸 「降雨熱區」出爐
今（29）日白天雖然東北季風減弱各地稍稍回溫，降雨也有些趨緩，但穩定的天氣只持續一下下，下午就要開始下雨了！氣象專家賈新興表示，原先預估傍晚左右才會移入台灣的水氣，竟然提前接近台灣，推估「雲林、彰化以北」的地區，大約下午2點前後，就會接續出現降雨情況，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
賈新興提及，春季的天氣系統千變萬化且快速，昨日觀測中，鋒面預期要傍晚過後才會逐漸移入，不過稍早北方冷空氣勢力卻有增強趨勢，導致該鋒面系統被往下擠壓，提早接近台灣，午後北部不少區域也開始出現一些毛毛細雨，賈新興提醒，雲林和彰化以北地區下午2點後一定要多留意天氣狀況，尤其北部低區雨勢較為明顯。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也表示，鋒面前緣雲雨帶靠近台灣，預計下午到傍晚就會陸續抵達，夜晚至明（30）日通過，主要影響區域為台北至嘉義、宜花地區，但雲雨帶發展位置較偏北，高屏地區基本上不受影響，台南只能碰碰運氣，下雨機會較低，南部缺水的情況可能無法立即改善。
賈新興提醒，目前推估這波鋒面從今日一直到週六（4/1）都會帶來一波波的水氣導致降雨，下週日（4/2）大環境才有明顯轉乾的趨勢，清明連假中期台灣各地主要以山區的午後雷陣雨為主，下週三（4/5）中午過後可能又會有降雨系統影響，估計這段時間的春雨會持續到4/8或4/9前後，後段時間環境轉乾，也較不利系統發展，請民眾多多留意。