小學生當關主 推廣聯合國永續發展目標

台南南大附小學生為了推廣聯合國永續發展目標（SDGs），於今(29)日上午結合兒童節慶祝大會活動，在學校舉辦了一場課程博覽會，期望透過體驗課程與活動，讓全校親師生瞭解SDGs的意義，並構思未來的行動策略。
記者林怡孜/台南報導
在這場課程博覽會中，學生們以各種創意的方式呈現出他們為永續發展目標所做出的努力。在老師專業指導下，學生們完成博覽會企劃文稿，再小組合作製作精美海報介紹SDGs，構思設計各式各樣有趣好玩的活動。例如配合永續發展目標14-保育海洋生態，關主模擬了一個海洋垃圾帶，讓闖關者體驗清拾海洋垃圾並進行垃圾分類與回收；還有關主依據永續發展目標5-性別平等，引導學生覺察古時文字造字對於性別的偏見與刻板印象，理解不同時空背景的文化下，對於性別不同的想法，最重要的是學會未來要以新的眼光與平等的角度去對待每一個人。
孩子擔任關主有模有樣，不僅介紹了SDGs相關訊息，也向闖關者們提出了希望更多人能參與永續發展的行動號召。有學生表示：「SDGs是我們可以照顧地球的17項代辦清單，我們是這件事情的一份子，很開心邀請大家一起完成。」
校方表示，透過這場課程博覽會，學生們除了能瞭解SDGs目標及意義，也增強實踐永續發展目標之行動力，讓SDGs訊息深入每個大小朋友的心。