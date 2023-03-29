高中生疑遭霸凌輕生　民眾黨團批輔導機制失靈

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張其祿表示，像是校外教學、技能學習等活動，政府應積極擴大辦理對教育現場「非具備教育專業」之相關人員的教育訓練，對於督導活動的老師、受委託的委外單位、旅行社及非教育專業的活動人員，安排合適的行前課程及活動前宣導，確保人員能有正確的管教態度。
立委賴香伶表示，《黑暗榮耀》只是戲劇，不是所有學生都有機會等到長大再復仇。台中某高中學生從去年10月中開始，屢遭師長栽贓，最後被迫簽下退學切結書，今年2月學生「以死明志」，當中長達4個月時間，沒有任何輔導機制介入，只由校方片面宣稱該生與輔導老師關係良好，校園內輔導與通報機制完全不透明，才會導致本該有機會挽救的生命白白消逝。
賴香伶指出，近日高雄市與桃園市也發生老師與教保員虐童事件，至少10多位孩童受害，校園霸凌與虐童事件頻傳，校方隻手遮天，全靠吹哨者與媒體曝光，相關單位才願意動起來，冰凍三尺非一日之寒，校內通報管道必須維持暢通，主管機關也要具備主動介入調查的意識與能力，在保護當事人個資的前提下，調查結果也應公開透明，才能避免類似事件一再發生。
立委陳琬惠表示，教育部統計，2018年到2021年每年不適任教師維持在30，40人之間，大概每年只會淘汰10到20人，形成「進多出少」或「只進不出」的情況，政府應明定不適任教師淘汰方法。此外，台灣《校園霸凌防治法》一讀之後，還躺在立法院無人聞問，應儘速完善法規，包含防止報復性誣告的保護措施，以及主導騷擾、霸凌、威脅事件調查的校安小組組成等都需明確規範。
陳琬惠說，從過去的案例來看，已經不只發生一次，霸凌方同時掌握了組織內的反霸凌機制、反性侵機制，因此要讓校園能夠真正的對抗霸凌，合理的第三方機制需要納進反霸凌及反暴力體系；校安小組、心輔中心、性平小組，應該納入專業人員與專業NGO代表，避免事件成為圍牆內的秘密，反而加強加害者的權利，而非保護受害者。
台北市議員林珍羽指出，2019年兒福聯盟做過統計，39.8%的家長表示自己的孩子曾遭遇霸凌經驗，然而同一年全台中小學霸凌通報卻只有791案，如此大的落差讓人不寒而慄。我們希望校方在第一線防治校園霸凌，然而防治霸凌的機制有時竟變成發動霸凌的人，又有誰能去幫助被欺負的孩子？
林珍羽表示，希望從中央到地方動起來，完善通報與輔導機制，還給家長與孩子安心求學的空間，更呼籲校方、師長、治安機關，每一位家長、每一個孩子，以及社會中的每一個人，都不要成為霸凌者；面對霸凌、發現霸凌，更要有勇氣反抗，有勇氣揭露真相。
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