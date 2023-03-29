疫後首出訪！蔡英文飛紐約 機上喊話訪團「一起拚外交」
總統蔡英文今（29）日展開「民主夥伴共榮之旅」，是全球經歷COVID-19疫情肆虐後的首次出訪，預計去回程將分別過境紐約、洛杉磯，也會造訪友邦瓜地馬拉、貝里斯。蔡英文在華航專機起飛前往紐約後，於台灣時間13時34分透過廣播系統於機上發表談話，她指出，感謝所有處理出訪的工作同仁，也謝謝華航機組人員、隨行媒體，大家都是拚外交的一份子，在飛機降落之後將會有一連串緊湊行程，請大家在機上養精蓄銳，「這10天請大家跟我一起拚」。
記者黃宣尹／桃園報導
蔡英文今日率團展開「民主夥伴共榮之旅」，她於華航專機12時58分左右起飛後，於13時34分在機上發表談話。蔡英文表示，這次出訪是為了回應友邦的誠摯邀請，並且深化和民主夥伴的交流，將前往瓜地馬拉、貝里斯2個邦交國，途中過境美國紐約與洛杉磯。她要藉這個機會特別感謝所有處理出訪大小事宜的工作同仁，也歡迎媒體朋友參與，希望大家都有精彩的報導，讓這次出訪成果傳遞出去。
蔡英文也說，她要謝謝華航全體機組人員，所有機組員也是為台灣拚外交的一分子，大家專業、周到的服務讓訪團更能夠專注精神完成這次出訪。
蔡英文說，飛機降落之後將展開一連串緊湊行程，請大家好好休息、養精蓄銳，「這10天請大家跟我一起拚，為台灣外交努力，謝謝大家」。
此外，空軍今日也循國家元首出訪慣例，在專機起飛時，派遣4架F16戰鬥機伴飛，護送總統出國，並向總統制上敬意。
此次蔡英文出訪除了友邦行程外，也預計分別在紐約、洛杉磯過夜2晚，屆時將會和僑界、美國政界有所互動。包含將在紐約出席由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」
另外，也預計在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，有望再為台美關係做出大突破。