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日本「保津川遊船」哪好玩？年吸30萬遊客　暴紅原因曝光

▲想深度暢遊保津川峽谷絕對要坐一趟「保津川遊船」，以人力划動柳葉狀的小舟，一路從京都市龜岡順流而下到嵐山。（圖／翻攝自Klook）
▲想深度暢遊保津川峽谷絕對要坐一趟「保津川遊船」，以人力划動柳葉狀的小舟，一路從京都市龜岡順流而下到嵐山。（圖／翻攝自Klook）

記者汪睿琦/綜合報導

日本京都「保津川峽谷」是相當知名的觀光勝地，昨（28）日中午發生遊船翻覆意外，船上25名遊客全數獲救，但4名船伕傳出1死1失蹤。「保津川峽谷」是全世界旅客前往京都，都指名要去的自然景點，以老師傅人力划動柳葉狀的小舟，一路從京都市龜岡順流而下到嵐山，每年平均狂吸30萬遊客潮。

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保津川遊船全趟旅程共計16公里，壯闊自然景觀包含巨石、環山、潑水、峽谷邊緣如鏡面般的奇景，還有江川兩岸會依四季時節綻放櫻花、紅葉等，風景美到去過的人都直呼「令人屏息」！

令人這麼嚮往的原因不只有沿途壯麗的風景，小舟前進的動力並非時下流行的電動引擎驅動，而是由一位位老師傅手動划船帶領大家在川上前進。根據去過的網友們分享，千萬不要覺得跟老師傅們大眼瞪小眼很尷尬，大讚「划船的人很會帶氣氛，超推薦朋友來玩！」。

▲保津川峽谷兩岸會依四季時序有不同自然美景。（圖／翻攝自Klook）
▲保津川峽谷兩岸會依四季時序有不同自然美景。（圖／翻攝自Klook）
▲保津川遊船全趟旅程共計16公里，不僅可飽覽京都古都文化，壯闊自然景觀包包含巨石、環山、潑水、峽谷邊緣如鏡面般的奇景。（圖／翻攝自Klook）
▲保津川遊船全趟旅程共計16公里，不僅可飽覽京都古都文化，壯闊自然景觀包包含巨石、環山、潑水、峽谷邊緣如鏡面般的奇景。（圖／翻攝自Klook）
▲小舟前進的動力並非時下流行的電動引擎驅動，而是由一位位老師傅手動划船帶領大家在川上前進。（圖／翻攝自Klook）
▲小舟前進的動力並非時下流行的電動引擎驅動，而是由一位位老師傅手動划船帶領大家在川上前進。（圖／翻攝自Klook）
保津川遊船時常會因水位、天氣等因素調整出航的營業時間，園方也特別提醒，發船時刻表會依當天水位、天氣進行調整，如遇暴風雨和洪水將會立即取消發船，每年12/29到1/4則為固定停運日。票價方面，成人票券為4500日元（約台幣1040元）、4歲以上及國小在學生優待票3000日元（約台幣695元）。

▲保津川遊船時常會因水位、天氣等因素調整出航的營業時間，建議旅客要出發前務必先上官網查看時刻表。（圖／翻攝自Klook）
▲保津川遊船時常會因水位、天氣等因素調整出航的營業時間，建議旅客要出發前務必先上官網查看時刻表。（圖／翻攝自Klook）

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