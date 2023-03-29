全家隱藏版霜淇淋開賣！全台20門市限定 還有美式買1送1
全家擁有粉紫色夢幻外觀的「仙人掌霜淇淋」回歸，從4/1起限定於澎湖地區販售，也就是全台灣僅有位在澎湖的20家門市買得到，並且憑台灣本島到澎湖的機票、船票，還可享冰美式、紅茶、酷冰沙等買1送1。沒時間去旅遊也別傷心，7-11在清明連假4/4前，推出精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
隨著澎湖花火節即將登場，全家4/1起澎湖地區門市，限定回歸曾創下熱銷破百萬支的「仙人掌霜淇淋」，酸酸甜甜的滋味最適合在夏天來上一支，口感滑順又清涼解暑，不僅可以品嚐到澎湖在地風味，極具特色的粉紫色造型也非常適合拍照打卡分享，每支售價45元，而澎湖共有20間全家門市限定販售。
並且4/10-6/30只要憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享大杯冰美式、仙女紅茶（冷熱不限）、酷繽沙、FMC鹼性離子水、FMC金萱二十七等五項商品，任選其一享買1送1。
此外，澎湖縣「全家」也同步推出消費滿額贈活動，購買指定商品滿200元，即贈送花火節口罩乙個，共有三款，分別是煙火款、海龜款跟仙人掌款，每款皆代表澎湖特色；另外指定商品消費滿500元，則贈送酒精噴瓶乙個，酒精噴瓶上方的夜空煙火圖像搭配下方的海龜設計，數量有限，送完為止。
沒去澎湖旅遊也別傷心，7-11即日起至4月4日前，精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，冰熱不限，多款水果風味茶飲任選2杯99元、珍珠奶茶則享第2杯10元優惠。3月30日起至4月5日止，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元；加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。