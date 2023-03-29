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腦膿瘍併發水腦　肇因心臟先天破洞

腦膿瘍併發水腦　肇因心臟先天破洞
腦膿瘍併發水腦　肇因心臟先天破洞

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】24歲青年阿成(化名)有先天性心臟疾病，某天早晨被室友發現不醒人事，被緊急送到中國醫藥大學附設醫院急診，經腦部核磁共振造影，診斷為「腦膿瘍併發阻塞性水腦(Brain Abscesses with Obstructive Hydrocephalus)」，由神經外科醫師緊急手術清除腦內膿瘍，術後阿成恢復意識，大家才知曉阿成在昏迷前出現頭痛、頭暈、手腳無力已經長達數月，甚至有發燒的感染症狀。

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腦膿瘍有原因　心臟先天破洞

年輕的阿成腦內無故長膿，疑似與先天性心臟疾病相關，照會兒童心臟科戴以信醫師後續診斷，戴以信醫師以「氣泡測試超音波檢查以及心導管檢查阿成的心臟發現「心房中隔缺損合併右到左分流」是導致他長期慢性缺氧的原因，因為右心房的缺氧血逆流進左心房，細菌進而大舉侵入腦部，造成嚴重感染膿瘍再併發水腦，幸好即時搶救，醫師使用「經心導管心房中隔關閉手術」關閉阿成心臟的先天破洞，防止腦部膿瘍再次發生，術後恢復良好，阿成目前持續復健中。

結構與先天性心臟病及超音波中心副院長謝凱生教授分析，國內腦膿瘍好發年齡多為60歲以上男性，腦膿瘍的後遺症包括反覆阻塞性水腦、神經功能喪失、癲癇發作，嚴重者甚至死亡，民眾萬不可輕忽。

微創心導管　補缺損破洞

戴以信醫師指出，台灣每1000名新生兒就有約3～4人罹患「心房中隔缺損」，但絕大部分是合併「左到右分流」，所以不會發生腦膿瘍，以成人來說，缺損破洞直徑小於兩公分者通常不會有明顯症狀；若是缺損破洞直徑大於兩公分，則因為肺部血流過多，病人可能會發生呼吸急促、費力、反覆呼吸道感染的情況。

戴以信醫師強調，當心導管檢查肺部血流與系統血流比例大於1.5倍時，就應該考慮以微創心導管手術關閉，若是合併其他心臟結構異常導致「右到左分流」—即身體任何部位產生的化膿性感染，皆不需經過靜脈肺臟系統，直接從心房中隔缺損的「破洞」進到動脈系統而轉入腦部，造成細菌感染化膿，這類緊急情況則建議無論破洞大小，都應手術關閉心房中隔缺損，預防再次腦部膿瘍，此項治療恢復期短且健保給付。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57203

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