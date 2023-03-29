天使雞排漲價「1片100元」！雞肉供應商吐一句：各自保重
高雄排隊名店「天使雞排」昨（28）日在粉專宣布，下月1日起將調漲商品價格，「雞排調漲10元、雞米花調漲5元」，新價格一片雞排來到100元，讓民眾紛紛驚呼「見證歷史了」！對此《NOWnews今日新聞》記者去電詢問同為雞排名店的「派克雞排」創始老闆李先生，他表示目前雞肉價格水漲船高，雞肉供應商近期直接表明，未來雞肉會減量，甚至無奈告訴雞排業者「各自保重」，派克雞排日前也想過要漲價5元，但經加盟主表決後定案維持原價，面對近期物價狀況只能「咬牙苦撐」。
記者張志浩/綜合報導
針對天使雞排漲價至百元，派克雞排老闆李先生表示，「業界都是各做各的，所以雞肉的規格也大不相同，如果天使雞排的份量真的較大，在雞肉、油、麵粉都等主要原物料價格都衝破高點的情況下，確實有可能賣到1片100元。」李老闆透露，派克雞排內部前陣子也有討論將雞排從80元調整為85元，但考量到消費者錢也不好賺，因此經表決後不調漲售價。
李老闆表示，雞排漲價肯定衝擊民眾的購買意願，何況是1片100元，不過他強調，去年5月雞肉、油、麵粉價格來到高點，沒想到近期這些原物料又再衝破最高紀錄，尤其雞肉其實和雞蛋出現短缺，卻鮮少被討論，雞肉供應商也無奈到叫業者各自保重，因此對同業的調漲還是予與尊重。
李老闆最後指出，原物料上漲最明顯的是對營收的影響，派克雞排近2個月的整體營收確實有下降的情況，「不能排除未來若原物料再漲價，雞排也會調漲的可能」，不過若原物料售價能下調且供應穩定，派克雞排也絕對會順勢推出促銷回饋消費者。