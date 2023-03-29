6年發不了片！徐凱希組女團竟被欠20萬 轉行主持搶金鐘
34歲女星徐凱希認愛身價百億的富二代，感情生活受矚目，入行多年的她，其實18歲就出道，目標是想要成為歌手，沒想到音樂路不順暢，組成女團「Twinko」活躍度不如預期，她放棄音樂夢後，改從助理主持人當起，發揮畢業於世新大學口語傳播系的長才，成為大哥、大姊級主持人身旁的綠葉，去年和徐乃麟、曾國城一起以《天才衝衝衝》入圍金鐘獎，苦熬多年冒出頭，讓她感動到飆淚。
記者江芷稜/綜合報導
外型可愛的徐凱希，算是影視歌三棲的全方位藝人，小時候是合唱團、啦啦隊的她，以《我猜我猜我猜猜猜》的啦啦隊美少女單元初次亮相，之後成為《我愛黑澀會》的美眉一員，取了藝名為鴨子，參加台灣《超級星光大道》首季的歌唱比賽，雖只獲得第11名，仍一起錄製合輯，展開歌手生涯。
在華研唱片公司6年，她一直堅持唱歌之路，卻遲遲沒有發片機會，期間雖有主持、戲劇機會，卻因為內心抗拒，達不到預期效果，接不到綜藝大哥吳宗憲的梗，只能在旁充當綠葉，唱歌也未如預期，組成女團Twinko後一度有機會和韓國合作，結果被嫌棄素顏不夠漂亮，甚至被前東家積欠酬勞20萬元台幣，讓她心情相當低落，一度想要放棄演藝事業。
沒想到一通2018年《天才衝衝衝》提出邀約主持的電話，改變了她的事業方向，徐凱希放下只想唱歌的執念，重新融入綜藝氛圍，慢慢展現出自己的活潑個性，表現獲得認可，去年首度入圍金鐘獎主持人，擔任《綜藝玩很大》來賓時，昔日搭檔吳宗憲也稱讚她變得不一樣，「個性跟以前差很多，以前好ㄍ一ㄥ喔」。
柳暗花明又一村，現在徐凱希堪稱大哥、大姊級主持人旁的最佳綠葉，擔任《天才衝衝衝》、《女人我最大》助理主持，知名度跟著飆升，還在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元表現亮眼，她去年得知入圍金鐘獎瞬間飆淚，感慨走過這10幾年來不容易，內心情緒相當激動。