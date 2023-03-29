馬英九稱兩岸應謀和、避戰 民進黨喊話：請向侵略者說
前總統馬英九赴中國祭祖並進行交流，今（29）日安排拜謁南京中山陵時在現場發表談話，提及「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」，對此民進黨痛批，台灣就是台灣，「誰跟你是中國人」，另對於馬英九兩岸和平的看法，認為抵禦侵略很好，兩岸當然要避戰，但「備戰才能避戰」，請馬英九搞清楚對象，破壞兩岸和平穩定現狀是中國，既然人就在中國，就請向國家主席習近平直接喊話，要求共機不要一直侵擾台灣，盡快放棄武力攻台，「請馬前總統為台灣民眾大聲喊出來，我們等您！」
記者陳威叡／台北報導
民進黨發言人張志豪表示，馬前總統在台宏斷交後，不顧民意反對堅持赴中，不僅中共接機層級降格，連行程安排和談話都在中共設定的框架中，離譜的是馬英九昨天在參觀南京總統府時只敢自稱做過「這個」，「請問中華民國台灣的前總統，有這麼難以啟齒嗎？」
張志豪指出，馬英九此行一再受到對岸的各種不當對待，從接待官員與接待車輛降級、限制媒體不能使用「馬總統」稱謂、官媒只稱「馬英九」還加碼痛批馬「刻薄寡恩、陽奉陰違」，以及央視把馬遮遮掩掩提的「中華民國」全都剪掉，而馬英九今日參訪南京大屠殺紀念館，留言「歷史絕不可遺忘」，結果國台辦記者會用「兩岸合編抗戰史料」回應，身為台灣人，對於前總統受到這樣的待遇，感到非常遺憾。
對於兩岸和平，張志豪重申，民進黨一向主張維護台海和平穩定的現狀，而兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。民進黨認為，馬英九在對岸持續侵擾台灣以及此刻的國際局勢下，此時執意訪中實在不宜，現在既然成行，就應該站在捍衛台灣的國家主權以及民主自由的立場，當面向習近平表達抗議，要求其立即停止對台灣的霸凌行為。