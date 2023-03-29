郭台銘赴美談經濟　問選總統？回應「人之道，為而不爭」

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郭台銘在會中表⽰，供應鏈的數位轉型和永續碳排，是當今全球關注的議題，⼯業AI技術的導⼊，能讓企業有充⾜的資訊和彈性，⾯對⾵險快速應變；⽽台灣做為世界⾼科技產業的重要供應夥伴，這是我們不能忽視的議題。
隨後，郭台銘受邀⾄⾺⾥蘭州⾼爾夫俱樂部，參加華府地區「⽟⼭科技協會」晚宴，與產業界、學術界代表交流。「⽟⼭協會」當初由郭台銘共同創⽴，他說好像「回家」⼀樣，希望以⾃⼰近50年的創業經驗，帶領更多⼈，從創業者的⾓度認識台灣。
郭台銘定調此次是科技經濟開拓之旅，因此晚宴上開宗明義表示，台灣各行各業有太多的政治、太少的經濟，此行他不談政治而談經濟。他說⽬前中、美的緊張關係，讓全球化的局⾯出現變化，甚⾄有「逆全球化」(de-globalization)的趨勢。
因此，在他退休的這幾年，積極整合資源和⼈脈，為台灣產業開闢新的可能性，並且優化發展環境。郭台銘說台灣能做的不只有半導體，應該可以有更多的產業加⼊，「提⾼全球的適應⼒」。 他也提到，台灣必須快速走向國際化及全球化，台灣的經濟規模不能只依賴中國，一定要分散到東南亞與歐洲，台灣可以與日本、美國科技整合，並在和平的基礎下發展，若台灣走對的路，台灣的繁榮將指日可待。
外界關心郭台銘此次訪美是有意要回國民黨爭取提名、參選總統大位，晚宴上也有人提問「台灣領導⼈應該要具備什麼特質？」郭台銘引⽤《道德經》指出：「天之道，不爭⽽善勝；⼈之道，為⽽不爭！」強調無論誰當家，⾝為台灣的領袖，應該要以德服⼈，這才是韌性的最佳展現。