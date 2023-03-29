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郭台銘赴美談經濟　問選總統？回應「人之道，為而不爭」

▲鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘，赴美展開12天的「科技經濟開拓之旅」，面對外界問要不要選總統？他回應「人之道，為而不爭」。（圖／郭台銘辨公室提供）
▲鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘，赴美展開12天的「科技經濟開拓之旅」，面對外界問要不要選總統？他回應「人之道，為而不爭」。（圖／郭台銘辨公室提供）

記者許家禎／台北報導

被視為2024總統大選熱門人選之一的鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘，飛往美國展開12天的「科技經濟開拓之旅」，台灣時間今（29）日凌晨郭台銘和⾺⾥蘭⼤學⼯學院簽訂合作備忘錄（MOU），希望推進⼯業台美「三個AI」領域合作。 而外界關心他此次訪美是有意要回國民黨爭取參選總統提名，他則對外回應「人之道，為而不爭」，談到經濟則說台灣不能依賴中國大陸，必須要分散到東南亞，並和美國與日本整合。

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郭台銘於美東時間3⽉28⽇，在華盛頓正式展開訪美⾏程，於當⽇下午會晤「布魯⾦斯學會」⾼級研究員Michael E. O'Hanlon，討論智庫未來展望與合作；並且當場邀請他，來台舉辦⾼級別的論壇。同⼀⽇晚間，郭台銘和⾺⾥蘭⼤學⼯學院簽訂合作備忘錄（MOU），推進⼯業AI （Industrial AI）領域合作。這是郭台銘此⾏推進台美「三個AI（Industrial AI、Healthcare AI 、Society AI）」領域合作的關鍵第⼀步。

郭台銘在會中表⽰，供應鏈的數位轉型和永續碳排，是當今全球關注的議題，⼯業AI技術的導⼊，能讓企業有充⾜的資訊和彈性，⾯對⾵險快速應變；⽽台灣做為世界⾼科技產業的重要供應夥伴，這是我們不能忽視的議題。

隨後，郭台銘受邀⾄⾺⾥蘭州⾼爾夫俱樂部，參加華府地區「⽟⼭科技協會」晚宴，與產業界、學術界代表交流。「⽟⼭協會」當初由郭台銘共同創⽴，他說好像「回家」⼀樣，希望以⾃⼰近50年的創業經驗，帶領更多⼈，從創業者的⾓度認識台灣。

郭台銘定調此次是科技經濟開拓之旅，因此晚宴上開宗明義表示，台灣各行各業有太多的政治、太少的經濟，此行他不談政治而談經濟。他說⽬前中、美的緊張關係，讓全球化的局⾯出現變化，甚⾄有「逆全球化」(de-globalization)的趨勢。

因此，在他退休的這幾年，積極整合資源和⼈脈，為台灣產業開闢新的可能性，並且優化發展環境。郭台銘說台灣能做的不只有半導體，應該可以有更多的產業加⼊，「提⾼全球的適應⼒」。 他也提到，台灣必須快速走向國際化及全球化，台灣的經濟規模不能只依賴中國，一定要分散到東南亞與歐洲，台灣可以與日本、美國科技整合，並在和平的基礎下發展，若台灣走對的路，台灣的繁榮將指日可待。

外界關心郭台銘此次訪美是有意要回國民黨爭取提名、參選總統大位，晚宴上也有人提問「台灣領導⼈應該要具備什麼特質？」郭台銘引⽤《道德經》指出：「天之道，不爭⽽善勝；⼈之道，為⽽不爭！」強調無論誰當家，⾝為台灣的領袖，應該要以德服⼈，這才是韌性的最佳展現。

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