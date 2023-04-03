執政100天／搶救少子化國安危機！高虹安首創凍卵補助

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹市府發言人施淑婷表示，在高虹安市長上任這近一百天，推動十大施政，包含「祝你好孕」凍卵補助、好孕專車放寬搭乘限制及月嫂計畫、開辦夜間與假日定點臨托、關埔空橋興建、優先開通慈濟路及關新路延伸段、成立交通改善小組、簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄、代理教師聘期一年化、警消超勤加給提升、敬老愛心卡升級等，還有許多不及列入的政績成果，後續市府團隊也會依序向市民報告，全力拼市政，為市民打造共容、共融、共榮的新竹市。
鼓勵生育措施各縣市都有推出，新竹市不僅首創凍卵補助，補助條件也高於其他縣市。相較於鄰近的桃園市凍卵補助，第1年營養金1萬元、第2年保存費6000元、第3年保存費6000元，最高上限為2萬2000元，終身可申請一次，新竹市凍卵補助則是每年提供1000名婦女每人一生一次最高2萬元凍卵補助，以及每年2000元凍卵保存管理費、最多5年，每名女性最多可獲最高3萬1000元補助，是全國最高。
針對凍卵補助財源，新竹市府擬動用第二預備金，施淑婷表示，目前已交流的國民黨團和新聯線黨團總召們，都對此案表示支持；雖然高虹安也符合補助資格，但將採自費參與來宣導政策，並不會申請補助，把額度留給市民使用。
高虹安選前經常批評新竹市污水下水道接管率偏低，前市長林智堅執政7年不到8%，上任後如何提升接管率，成為重要課題。新竹市府官員表示，工務處將加速推動公共污水下水道建設，並透過污水下水道實施計畫以「分期分區」方式執行，加速建置污水下水道建設，以滿足市民期待改善生活環境需求。
市府官員指出，高虹安上任後立即成立新竹縣市政府整合溝通平台，本月簽署合作備忘錄，包含6項交通議題、2項環保議題，優先改善兩縣市最頭痛的交通問題及廢棄物處理等。這項MOU將協助新竹縣每日垃圾處理量由原來的120公噸恢復到150公噸，並協助收受新竹縣轄內一般事業廢棄物。對此，新竹縣長楊文科稱讚「我拚了5年，高虹安上任100天就辦到。」