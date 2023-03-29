喝美式不苦！7-11推出「蜂蜜美式」加龍眼蜜 第2杯半價
7-11的咖啡粉絲們有新選擇啦！迎接初夏時節到來，7-11攜手蜜蜂工坊，4月5日起率先各大通路，搶先開賣「蜂蜜美式咖啡」，4/18日前享有第二杯半價，換算下來單杯45元，搭配自帶杯折扣只要40元就能嚐鮮。也別錯過全家清明節優惠，4/1到4/5長達五天，美式、拿鐵通通買一送一。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11搶攻現調風味飲多年，去年暑假推出的「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯，今年則攜手攜手蜜蜂工坊自4月5日起率通路之先推出「蜂蜜美式咖啡」，將美式咖啡調和後全新升級，加入黃金比例的「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，擁有蜜味及果香清甜的蜂蜜美式風靡日韓，是蜂蜜控全新首選。
並且為歡慶新品上市，4月5日至4月18日止，蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠，像是蜂蜜美式熱中杯原價60元、冰大杯原價70元，換算下來單杯平均45元，加上自帶杯折扣優惠，40元就可以品嚐全新風味。
除此之外，全家為了迎接清明節檔期優惠，！4/1-4/5連五天，消費者最愛Let’s Café推出特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠，還有4/4兒童節單日限定，全家霜淇淋買1送1，現正熱賣中包括比利時巧可力、春日抹茶、小農牛奶口味，可任搭任選。