馬英九赴陸 朱立倫：表達中華民國立場、綠雞蛋挑骨頭
國民黨主席朱立倫今（29）日表示，前總統馬英九這趟赴陸祭祖交流，不管在中山陵、南京總統府，和今天都清楚表達中華民國、前總統的立場，也很清楚表達過去馬英九擔任總統任內對兩岸的努力；綠營卻雞蛋挑骨頭，明明眼睛看到、耳朵聽到，還說沒有看到沒有聽到，這樣的態度，國人無法接受。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，過去他在2015年或2018年兩次訪問中國大陸，他也清楚表達中華民國，國民黨捍衛中華民國，從創建之今都是堅定此立場，相對看到綠營朋友，不但雞蛋挑骨頭，明明眼睛看到、耳朵聽到，還說沒有看到沒有聽到，這樣的態度，國人無法接受。
朱立倫說，國民黨不斷捍衛中華民國，民進黨卻不斷消滅中華民國，蔡英文總統機場談話，沒有講到一次中華民國，請問總統是以什麼身分出訪？代表誰出訪？當然是代表台灣2300萬民眾出訪。
朱立倫說，民進黨用抗中犧牲國人利益，讓兩岸衝突緊張，獲得政治上利益，國人看得很清楚，再次呼籲蔡英文應非常明確的講妳是中華民國總統，不要民進黨嘴巴要求別人捍衛中華民國，自己不斷去中華民國化。
至於外傳朱立倫將訪美，朱立倫說，智庫執行長柯志恩明天赴美訪問，也會代表智庫跟美方相互交流，以及拜訪僑界朋友，副主席夏立言4月到美國拜會美方朋友與僑界朋友，希望為2024年大選，無論是總統或立委候選人，建立國際連結跟國際基礎，讓大家持續加油努力，共同團結。