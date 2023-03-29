文化部修法重罰黃牛　立委批仍給10%獲利空間、籲實名制

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立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲列席報告業務概況，並備質詢。立委萬美玲表示，BLACKPINK黃牛票被炒到45倍、40萬天價，但文創法修正草案僅處每張票券價格5倍至30倍罰鍰，黃牛還是有賺，且這個範圍太大，不太可能每一案都罰到30倍，該如何裁量？
史哲說，修法主要透過2工具，一種是罰黃牛寫程式再買票的大量掃票，一種是對轉手票券抽10%以上加價轉手者處以重罰。若民眾只是正常搶票翻倍賣，構不成很大的殺傷力，罰緩不會太高，但有辦法搶到很多張票，通常都是以機器人購買票券，在沒立專法前，無法制止這類行為，因此這方面會採用刑法，處1年以下有期徒刑或新台幣100萬以下罰金，透過警政機關、資安方法來杜絕，罰鍰輕重將視惡行重大與否而定，最主要會看集體性或惡意行為。
萬美玲認為修法仍不完備，並詢問有專責人力去查緝嗎，否則修法形同虛設；並建議給予獎勵、建立吹哨者機制。
史哲表示，近期正在籌備，順利的話，6月修法上路之後就會進行。
立委林宜瑾批評，修法還是給了10%的獲利空間，當初參考的澳洲法規是包含手續費等轉賣成本，但這群人先搶票，再加價賣人、獲取利潤，跟「攔路收費的惡霸」沒兩樣，認為給予10%不合理、連10塊錢也不該給。
立委張廖萬堅也說，修法指10%尚屬合理且可以接受的獲利或服務費用，這是在鼓勵黃牛薄利多銷嗎？
史哲回應，修法主要是禁止大規模搶票，若民眾手上只有2張、4張，也應讓他們有轉換票券的機制，但超過票價10%不合裡，就會以行政裁罰罰錢。
張廖萬堅、萬美玲皆建議採購票實名制。
史哲回應，應視個別狀況處理，並非所有活動都需要採實名制，在跟業者開會後，發現只有少數演唱會可能需要實名制，因此不打算修法，盼以輔導方式來處理，但仍有業者認為此舉會大幅增加成本負擔，因此在討論後，決定朝文化部與業者協力杜絕黃牛的方式處理。
立委鄭麗文直指，與其他國家法令相比，台灣修法仍太寬鬆，日本明定禁止未經主辦單位事先同意以販售票券為業，且高於票面價格之販售行為，違反者處1年以下有期徒刑，或併科100萬日圓以下罰金；英國明定除主辦單位，其他人沒有被授權是完全禁制轉賣的；澳洲則訂定最高新台幣2000萬罰款。
對於購票實名制，鄭麗文建議參考日本作法，日本有提供實作制配套給業者，包括指定入場人的演出入場券，要有入場人姓名、電話、電子郵件地址、其他聯繫方式；指定座位入場券（適用前項規範者不在此列）需有購票人姓名及其他聯繫方式。
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