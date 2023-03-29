王心凌遭「當眾脫衣」！尷尬表情全被拍　主持人被罵爆

「硬脫王心凌外套」被譙爆　女主持人發聲了：真的很抱歉

▲大陸主持人司雯嘉（右圖）強脫王心凌外套被砲轟。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬、司雯嘉微博）
▲大陸主持人司雯嘉（右圖）強脫王心凌外套被砲轟。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬、司雯嘉微博）

記者楊穎軒／綜合報導

「甜蜜教主」王心凌日前以年度實力歌手身分，赴上海參加微博之夜盛會，怎料，玩遊戲時，被女主持人司雯嘉直接伸手脫外套，要她一起跟著旋律跳〈愛你〉，王心凌當場受到驚嚇、變臉，趕緊把外套拉好，司雯嘉被網友罵到出聲道歉，「真的感到很抱歉，當天環節結束已經第一時間向她當面道了歉。」

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▲王心凌穿露背禮服出席微博之夜。（圖／翻攝自王心凌臉書）
▲王心凌穿露背禮服出席微博之夜。（圖／翻攝自王心凌臉書）
王心凌當時和歌手檀建次、演員馬麗、惠英紅一起進行遊戲環節，主持人司雯嘉問「2022年最火的是什麼男孩？」檀建次見馬麗答不出來，跳出來搶答：「王心凌男孩！」接著〈愛你〉前奏響起，司雯嘉拱檀建次跳起來，隨後轉頭對王心凌大喊：「心凌要不要一起啊？一起一起！來來！一起一起！好不好！」

▲▼司雯嘉強脫王心凌外套被網友罵翻。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬微博）
▲司雯嘉強脫王心凌外套被網友罵翻。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬微博）
▲▼司雯嘉硬拉王心凌外套被網友罵翻。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬微博）
▲▼司雯嘉強脫王心凌外套被網友罵翻。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬微博）
▲▼司雯嘉硬拉王心凌外套被網友罵翻。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬微博）
▲王心凌趕緊把外套披好。（圖／翻攝自酥酥尖叫姬微博）
穿著細肩帶羽毛露背禮服的王心凌，用一件粉色外套披著禦寒，她先是搖頭苦笑，委婉拒絕，司雯嘉繼續嚷嚷「一起一起！外套脫掉一起！好不好！」強迫王心凌脫衣加入，下一秒就用手拉開王心凌的外套，王心凌嚇了一跳，趕緊把外套拉回來，披好，意思意思做出幾個舞步，臉上的表情卻僵硬又無奈，但仍保持尷尬又不失禮貌的微笑。

司雯嘉事後在微博發文，對於拉王心凌外套的事，她真心感到抱歉，透露遊戲一結束就立刻跟王心凌道歉，同時還原現場，司雯嘉說，當時〈愛你〉音樂一下，她要王心凌一起跳，對方輕聲回說「我穿著外套」，自己就把這句話誤解成需要別人幫她拿外套，因此下意識就去把王心凌的外套拉下來，發現會錯意後，便立即停止動作，並在結束後向王心凌解釋情況、表達歉意。

▲▼司雯嘉解釋脫外套爭議的來龍去脈。（圖／翻攝自司雯嘉微博）
▲▼司雯嘉解釋脫外套爭議的來龍去脈。（圖／翻攝自司雯嘉微博）
▲司雯嘉解釋脫外套爭議的來龍去脈。（圖／翻攝自司雯嘉微博）
司雯嘉說：「以後我會更加注意避免這樣的情形，也希望大家能夠多多監督多多建議，再次向心凌和喜愛她的大家致歉！」網友多能理解，「王心凌粉絲表示，笑一笑沒什麼大不了，不用理會過分的評論」、「其實主持人也不要太過於心了，小事而已」、「妳的解釋合情合理，沒有看到有不尊重心凌的意思，不過像這種群星雲集的盛典，正常藝人都會偏謹慎，想互動的話自己就會很主動了」、「沒事沒事，我們凌寶都很好的，都是有些路人帶節奏了」！

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