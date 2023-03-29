「硬脫王心凌外套」被譙爆　女主持人發聲了：真的很抱歉

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穿著細肩帶羽毛露背禮服的王心凌，用一件粉色外套披著禦寒，她先是搖頭苦笑，委婉拒絕，司雯嘉繼續嚷嚷「一起一起！外套脫掉一起！好不好！」強迫王心凌脫衣加入，下一秒就用手拉開王心凌的外套，王心凌嚇了一跳，趕緊把外套拉回來，披好，意思意思做出幾個舞步，臉上的表情卻僵硬又無奈，但仍保持尷尬又不失禮貌的微笑。
司雯嘉事後在微博發文，對於拉王心凌外套的事，她真心感到抱歉，透露遊戲一結束就立刻跟王心凌道歉，同時還原現場，司雯嘉說，當時〈愛你〉音樂一下，她要王心凌一起跳，對方輕聲回說「我穿著外套」，自己就把這句話誤解成需要別人幫她拿外套，因此下意識就去把王心凌的外套拉下來，發現會錯意後，便立即停止動作，並在結束後向王心凌解釋情況、表達歉意。
司雯嘉說：「以後我會更加注意避免這樣的情形，也希望大家能夠多多監督多多建議，再次向心凌和喜愛她的大家致歉！」網友多能理解，「王心凌粉絲表示，笑一笑沒什麼大不了，不用理會過分的評論」、「其實主持人也不要太過於心了，小事而已」、「妳的解釋合情合理，沒有看到有不尊重心凌的意思，不過像這種群星雲集的盛典，正常藝人都會偏謹慎，想互動的話自己就會很主動了」、「沒事沒事，我們凌寶都很好的，都是有些路人帶節奏了」！