獨／休旅車「17年開160萬km」還沒壞？達人4字曝台灣真相

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雖然這輛2006 Toyota Highlander Hybrid車款未曾在台灣開賣，不過兩千也發現，台灣其實也有使用這款V6引擎的車，就是Lexus的RX330，也是出名了的耐開。
由於車主米勒的Highlander老休旅車，其實是Hybrid油電混合的車款，兩千提到，電池的部分反而沒這麼耐用，但外媒相關報導都沒提到米勒是否曾經更換過電池，也忍不住笑稱「他運氣很好」。
而米勒透露自己車子能在17年破160萬公里的秘訣是「永遠不要忘記更換機油」，兩千贊同表示「保養真的很重要」，但在美國的駕駛情況卻不完全能與台灣類比。
兩千隨後分析，米勒的2006年Highlander Hybrid在美國道路上行駛，因為道路寬廣，可以長期保持高速巡航，車子的轉速不會忽高忽低，高速里程占了多數，這讓車輛耗損小很多，同時也減少了使用到電池以及故障的機會。
至於在台灣，兩千直指台灣地狹車多，行駛在市區等紅綠燈的怠速機會較多，車輛耗損相對較大，再加上台灣氣候較為潮濕，墊片、散熱零件耗損率等，也會比相對乾燥的美國來得高。
至於台灣也有類似米勒的車主出現過嗎？兩千表示，雖然不像米勒一樣誇張，但也曾看過超過5、60萬公里的案例，而這些車輛較多是從事機場接送的駕駛所擁有，他也推測「或許是多數里程都在高速公路上，怠速相對少，才能跑出這種數字」。