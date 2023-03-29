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賴清德籲黨內同志以大局為重　「不是快意恩仇的時候」

▲賴清德於中常會上感謝許多同志響應誠信條款，強調希望能夠以大局為重，而非快意恩仇的時候。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德於中常會上感謝許多同志響應誠信條款，強調希望能夠以大局為重，而非快意恩仇的時候。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）

記者陳威叡／台北報導

民進黨今（29）日下午舉行中常會，會中兼任黨主席的副總統賴清德表示，感謝黨內同志響應「誠信條款」，而針對15個選區2人以上登記，麻煩提名策略小組委員進行協調，他也特別勉勵未來的使命就是面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，「現在不是快意恩仇的時候」，希望每個人都在最適當的戰鬥位置。

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賴清德說，感謝黨內同志能夠響應中執會通過的「誠信條款」，立委登記上周已經完成，在57個初選選區中，有15個選區2人以上登記必須要進行初選，另有3區無人登記，也就是中執會所通過的「誠信條款」，黨內有許多同志響應，他要利用中常會感謝支持中執會通過「誠信條款」的同志。

賴清德說，後續就要麻煩2024大選提名策略小組的委員，針對這15個選區的協調，以及對3個無人登記的選區，進行徵召的作業，這些對民進黨還有明年初的大選，影響非常深遠，請黨內同志幫忙。

此外，賴清德也強調，過去大家為民主打拚，未來的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候，戰士沒有選擇戰場的權利，「希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣。」

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