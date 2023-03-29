提基捷負擔比例仍須協商 謝國樑：盼還款時間拉長20年
針對前一日與鐵道局召開的基隆捷運會議，基隆市長謝國樑今（29）日受訪時說明，雙方在技術層面溝通良好，只不過他感覺自己像是建商，擔心市府付款後沒有錢，而土地還不能賣，周轉困難，就像是破產了，強調會再找時間與交通部甚至行政院進行討論，希望延長市府付款期限，承諾願意接受拉長到20年，減輕市府財務壓力，避免因為無法負擔前期的興建經費支出，導致市府周轉困難。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑指出，只要付款年限越長，市府可以負擔的金額就越高，如果能延長為20年，付款期限拉長後，假設基隆捷運9到10年間蓋好，土地慢慢變成市府可以出售的標地，就能慢慢還掉負債。
謝國樑強調，對於基隆捷運的興建經費，基隆應該負擔也願意負擔，但負擔比例等問題，仍需要與交通部進行協商，也感謝交通部及行政院對基隆釋出的善意，市府會針對捷運的財務負擔問題，再找時間與交通部好好溝通。
謝國樑也說明市府並未對於負擔額設定金額上限，目前的立場是希望償還時間延長，如果年限越長、市府能夠負擔的金額就越高，反之則承受力越低，因為興建及徵收用地費用都發生在前期，至於聯開區或是開發區都是捷運通車後才會顯現效益，後面的收入可能無法負擔前期的支出，甚至產生經費周轉困難的情況，希望交通部能夠理解。