全民普發6000元來消費「喔熊專櫃」抽大獎

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參山處長曹忠猷與農委會水保局台中分局長邱啟芳今共同主持週年慶活動。曹忠猷說，喔熊是台灣觀光大使，粉絲遍及國內外，藉由喔熊知名度連結在地觀光圈產品，可以發揮加乘行銷力道，促進商機。處山處近年積極結合業者推廣喔熊聯名商品，共同行銷竹苗與中彰觀光圈產品！
去年首度與水保局山守現農特產品牌合作，在泰安服務區道之驛通路設置喔熊專櫃，提供粉絲更方便購買。今年再度和山守現品牌共同推出周年慶抽獎活動，線上商城專區及線下實體店同步開賣，歡迎民眾自3月31日至4月30日周年慶活動期間，到泰安服務區或線上選購喔熊伴手禮及山守現的台灣在地優質農產，單筆消費金額滿新臺幣399元，就能參加抽獎！
水保局台中分局長邱啓芳表示，為提高農特產品之集貨物流效率，水保局臺中分局去年積極與統一超商洽談合作，將多年來以「守護農村、守護環境、守護希望」為理念打造的「山守現」，以道之驛的形式進駐到國道泰安服務區商場，不僅能加速集貨物流效率，在販售優質農特產品的同時，與參山處合作設置喔熊聯名商品專櫃，提供給消費者更多的服務，共同推廣中苗農村深度體驗。
清明連假即將到來，參山處與水保局為大家準備喔熊聯名商品及山守現商品，只要消費額滿就可以抽好禮，包括Apple Watch SE獎、山守現經典禮盒、喔熊組長叢林系列後背包、喔熊頸枕及泡湯券等好禮。