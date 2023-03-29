北市YouBike恢復「前30分鐘免費」！蔣萬安：明年1月實施
台北市長蔣萬安曾在競選期間，拋出「恢復YouBike前30分鐘免費」的政策，國民黨議員詹為元擔憂將面臨「無車可借」的狀況。對此，蔣萬安今（29）日給出承諾，他表示，上半年會增加1780台YouBike，屆時能讓前30分鐘免費上路政策，得以有效配置，目前規劃前30分鐘免費將在明年1月上路。
記者孫唯容／綜合報導
針對蔣萬安提出YouBike前三十分鐘免費的政策，詹為元昨天在臉書指出，但政策推行前應先檢討空車率過高的問題，他表示，民眾陳情的前五大案件中，居於首位就是「無車可借」，近3個月的總數就高達61次，是排名第5位的「遺失車通報」問題的兩倍之多。
詹為元指出，目前無車可借統計數據無法反映真實情況，因為大多數民眾都是走到租借點發現沒車後就會離開選擇其他交通方式，根本懶得通報，因此存在著巨大的黑數，無車可借的次數可能不僅檯面上的數字而已；他也認為，認為，就現狀而言，在許多站點民眾用車需求已無法滿足，若開放前30分鐘免費後，可預判在尖峰期間民眾只會更難借到車。
對此，蔣萬安表示，他自己也曾遇到也在熱門站點常會有無車可借，甚至到目的地無停車柱可還車的情況，因此自己已指示交通局，上半年進行小規模車輛增加約1780輛。
蔣萬安也透露，等到前30分鐘免費政策於明年1月上路後，會做更有效率的配置，目前正在進行相關數據資料分析，希望盡量維持週轉率或更優化。