陳意涵突現身湖南！疑似參加《浪姐4》 開心捧花畫面曝
中國大型綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第4季未演先轟動，網路上也傳出各式各樣的名單，其中更包含陳意涵在內等多位知名的台灣藝人。今（29）日就有網友意外捕捉到陳意涵現身湖南長沙，疑似即將參與《浪姐4》的節目錄製，有望成為名單內第一位確定的台灣藝人，掀起粉絲們熱烈討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
據中國微博娛樂自媒體《橘子娛樂》指出，目前確定參與《浪姐4》的名單有陳冰、秋瓷炫、曾可妮、劉雅瑟、張嘉倪、龔琳娜、許靖韻、陳意涵、王佳宇、美依禮芽、孫悅等，大家也都陸續現身湖南長沙機場，其中唯一一位台灣藝人陳意涵也在現場被粉絲們拍到。
只見陳意涵戴著口罩，雙手捧著現場人員給她的花束，開心地面對鏡頭拍照，眼角完全藏不住笑意，心情看來非常愉悅。此外，陳意涵先前也完全沒有透露參與《浪姐4》的消息，就連臉書、IG都沒有任何更新，僅在今天微博上PO文簡單描述心情，結果就被網友發現IP位置已經在湖南，讓人更加確信，陳意涵即將加入《浪姐4》的陣容。
至於網傳名單內的台灣藝人，包含徐懷鈺、戴佩妮、范曉萱、陳嘉樺、陳意涵、A-Lin、賈靜雯仍無法確定，一切有待《浪姐4》官方製作單位證實。