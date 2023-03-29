終於等到了！去韓國玩1年內免申請K-ETA 台灣客想衝就衝
終於等到了！後疫情時代雖各國國門開放，但要入境還是需經過重重關卡、申請一堆簽證。現在終於不用這麼麻煩了！南韓副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬今（29）日宣布4/1起台灣等22個國家免申請K-ETA即可入境南韓，不過上路時間僅限一年（到2024/12/31），台灣旅客終於可以實現「想衝就衝」的韓國行了！
記者汪睿琦/綜合報導
雖然去（2022）年8月韓國政府宣布台灣旅客無須在出示簽證即可入境，但還是要花上10300韓元（大約台幣240元）申請K-ETA才能成功前往，沒申請成功在台灣機場就會被無法登機，相當麻煩。
有鑑於疫後觀光市場快速步回正軌，今秋慶鎬在當地「應急經濟民生會議」上公布，將為促進旅遊最多提供600億韓元（大約14億台幣）的財政補助，並宣布政府將暫時取消對22個觀光往來互動頻繁的國家和地區，當然也包含台灣，填寫提供電子旅行授權（指K-ETA）之義務。
不過K-ETA取消並不代表過去調查身體健康狀況的「Q-CODE」也一併取消，韓國觀光公社台北支社臉書小編就特別提醒大家，要在出發日前3天內到線上填寫完成Q-CODE，入境時就不用塞車在檢疫櫃檯喔！