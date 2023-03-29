還批公司化是改革騙局？台鐵企工再端債務分配問題

台鐵公司化進程持續推動，日前交通部長王國材才透露，目前16條子法協商僅剩下「政府負擔債務」還在討論中，其他準備工作，包含董事會選任、北中南各地營運中心選址等籌備供左均在進行中。不過台鐵企業工會今（29）日下午臨時召開記者會「老調長談」，認為公司化就是一場騙局，是為取得台鐵土地而為，且不排除工會將會在發動動員行動。
記者黃仁杰／台北報導
企工表示，台鐵公司化子法協商至今，工會並持「確保行車安全，保障員工權益，台鐵永續發展」，後續各項子法之協商訂定，但經歷多場協商會議後，交通部對行車安全皆為輕視態度，更可說是全無討論，只著重在取得台鐵土地，未來台鐵公司若建立在如此毫無「行車安全」主軸的子法上，實在令人擔憂，太魯閣0402事故，政府沒針對營造業以及採購法等相關主管機關做檢討，全部推給台鐵，現在台鐵公司化，行政院交通部還敢打著台鐵公司化的行車安全名義，卻目的在取得台鐵土地，完全不顧台鐵未來發展，鐵路工會完全無法接受。
交通部信誓旦旦的指出，唯有台鐵公司化，才能有行車安全，「但事實上根本就是一場騙局，目的在取得台鐵土地，此舉將讓台鐵財務更加雪上加霜」，另外，工會也批評，台鐵公司化子法中，對於行車安全毫無著墨，甚至三十年票價不調整的財務缺口，將來也要台鐵及員工來承擔，這些不公不義，赤裸裸剝奪台鐵未來發展及員工薪資福利提昇的可能性，工會決定採取必要的陳抗手段。
工會幾乎可以預期，若按交通部不顧行車安全的情況下，最終台鐵公司化只會更慘，更遑論蔡總統及行政院宣誓「安全、安定、轉型」，工會不禁懷疑，行政院交通部自始就在唬弄社會大眾，改制公司就是一場騙局，因此，為了台鐵的永續發展、捍衛自身權益及鐵路行車安全，工會在此呼籲全體會員，再次展現團結力量並展開全體動員。