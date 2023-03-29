台灣沿海驚見16具浮屍！2具遺體發現台商名片、14人合照
本（3）月7日中午，一具男屍橫躺在台中港外海離岸風場一處高約10公尺的風機平台，豈料，海巡隊事後又陸續在台中、雲林、台南、高雄、北部沿海一帶，發現多具男女裸屍，總計達16具，經查其中2人為越南籍、5人為台籍，其他9具待查，遭質疑為人蛇集團涉案丟包。其中，台南警方發現的2具浮屍，一具身上帶著一張14人的合照，另外一具浮屍身上則有一張台商的名片，檢警正持續追查中。
記者孫唯容／綜合報導
從今年3月迄今，執行海上救生救難死亡案件，已經在海上岸際發現的大體共計16具，均其中2具確認為越南籍身分，均為男性，還有5具為台籍，其他9具待查。由於人數眾多，懷疑可能是遭到人蛇集團丟包，也不排除是打算偷渡上岸的偷渡客發生意外。
根據《自由時報》報導，該張14人合照為9男5女，經查可能來自越南北部或印尼，在台灣皆曾有逃逸紀錄，因此無法以正常管道來台，推測月初發生至今的浮屍案，可能與該張合照有關。
警方也透露最新掌握的資訊，這群疑似偷渡犯應該是2月18日從中國泉州搭乘漁船出海，19日凌晨想從彰濱工業區外海轉搭舢舨上岸，卻遇到大浪。
另外，警方也在另具浮屍身上發現了一張台商的名片，進而追查到死者身份，無奈因家庭經濟狀況不佳，只能請家屬寄檢體到台灣後，再進行DNA比對。