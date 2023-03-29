精準評估漸進性肺纖維化　恢復肺部健康

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間質肺病分析 定期回診監控在診斷後由間質肺病中心的胸腔科、免疫科醫師攜手合作，除了申請健保給付的抗肺纖維化藥物，也治療硬皮症所引起的全身性發炎，並搭配復健科與心臟科，積極運動與心肺復健治療。在每次回診會以「動態生理測量模組」進行完整評估，葉女士的肺功能檢查有顯著的進步，還可以爬山運動。
間質肺病早期症狀不顯著，漸進性肺纖維化需要及早辨識。「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。
早期不易發現 延誤治療時機間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴醫師表示，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；很多患者在初期可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。
到中期會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；而「漸進性肺纖維化」屬於間質性肺病當中較為棘手的一種，病人最終會進展至呼吸衰竭甚至死亡。2022年國際胸腔醫學會聯合制定治療指引，倡議早期發現、早期介入診斷及治療，對肺纖維化的存活提昇至關重要。
組成研發團隊 發展評估新工具傅彬貴科主任與中興大學資工系吳俊霖教授組成研發團隊，於111年執行「中科精準健康產業跨域推升計畫」，發展「動態生理測量模組與人工智慧移動影像分析技術」，協助醫療團隊能精準評估肺纖維化嚴重程度。
血流灌流指數與肺纖維化病人肺功能指標有顯著正相關，可作即時評估病人的工具。最有意義的發現是，病人走路時動態的最大步距、移動速率，可以做為疾病嚴重度的評估指標。呼籲民眾有超過持續八週以上的乾咳、喘促或呼吸不順倦怠等症狀，可以前往間質肺病特別門診尋求協助，避免延誤病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57205
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