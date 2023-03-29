6000先別登記！7-11一招「6千變7千」　捐款送30杯拿鐵

精準評估漸進性肺纖維化　恢復肺部健康

精準評估漸進性肺纖維化　恢復肺部健康
精準評估漸進性肺纖維化　恢復肺部健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一開始會喘以為只是感冒，但過了好幾個月變得更喘，經轉診至中榮胸腔內科傅彬貴醫師門診就診後，經過肺部電腦斷層掃描及肺功能檢查，確診葉女士罹患了硬皮症引發的肺纖維化，肺功能不斷下降，屬於漸進性肺纖維化。

我是廣告 請繼續往下閱讀

間質肺病分析　定期回診監控

在診斷後由間質肺病中心的胸腔科、免疫科醫師攜手合作，除了申請健保給付的抗肺纖維化藥物，也治療硬皮症所引起的全身性發炎，並搭配復健科與心臟科，積極運動與心肺復健治療。在每次回診會以「動態生理測量模組」進行完整評估，葉女士的肺功能檢查有顯著的進步，還可以爬山運動。

間質肺病早期症狀不顯著，漸進性肺纖維化需要及早辨識。「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。

早期不易發現　延誤治療時機

間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴醫師表示，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；很多患者在初期可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。

到中期會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；而「漸進性肺纖維化」屬於間質性肺病當中較為棘手的一種，病人最終會進展至呼吸衰竭甚至死亡。2022年國際胸腔醫學會聯合制定治療指引，倡議早期發現、早期介入診斷及治療，對肺纖維化的存活提昇至關重要。

組成研發團隊　發展評估新工具

傅彬貴科主任與中興大學資工系吳俊霖教授組成研發團隊，於111年執行「中科精準健康產業跨域推升計畫」，發展「動態生理測量模組與人工智慧移動影像分析技術」，協助醫療團隊能精準評估肺纖維化嚴重程度。

血流灌流指數與肺纖維化病人肺功能指標有顯著正相關，可作即時評估病人的工具。最有意義的發現是，病人走路時動態的最大步距、移動速率，可以做為疾病嚴重度的評估指標。呼籲民眾有超過持續八週以上的乾咳、喘促或呼吸不順倦怠等症狀，可以前往間質肺病特別門診尋求協助，避免延誤病情。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57205

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

腦膿瘍併發水腦　肇因心臟先天破洞

世衛：中度風險成年人續打加強針　好處微乎其微

陳時中合體潔牙三劍客　推3+1潔牙法寶「飯後洗碗還要記得潔牙」

口罩解禁要露臉了！　名醫王祚軒：玻尿酸＋電音雙波由內而外打退容貌焦慮

我是廣告 請繼續往下閱讀