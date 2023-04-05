整容後爸媽都認不出來！泰國男變歐巴

泰國有一檔人氣節目名為《Let Me In Thailand》，其中一集的來賓為22歲的男子Noppajit Monlin，由於有嚴重的先天性戽斗，讓他吃飯都得躲著同事吃，因為他怕流口水的醜態被同事說閒話。後來，他獲得節目贊助，前往韓國進行十多次整形，從此人生不一樣。
記者賴正琳／綜合報導
Noppajit Monlin前後接受了十幾次手術，逐步改變他的下巴、皮膚、鼻子、五官和牙齒，為此他做了前額手術、皮膚美白手術、下巴調整手術、臉部填充手術等等一系列的整容手術，過程完全是男生版的韓國電影《醜女大翻身》。經過手術後，他搖身一變成韓國歐巴，連爸媽在節目上和他相逢，都難掩驚訝地問他：「你是誰呀？」
改變外型的他，生活發生巨大的改變，他說自己在同事間人緣變好了，甚至開始有女生倒追他。除此之外，他還一度變成小網紅，即便沒有分享很多自己的生活，他仍在Instagram擁有將近6千人追蹤。
Noppajit Monlin表示相當感謝節目給他機會，整個歷程像是重獲新生。不過，為了蛻變成帥哥，他在南韓停留了足足三個月，且忍受巨大的疼痛，剛做完手術時依然有疤痕。不過撐過來的他認為，這些代價都比他原本的處境還要能忍受，很謝謝節目願意贊助他，讓他改變人生。