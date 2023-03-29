好市多布丁「會割人」！釣出一堆苦主全被割傷：真的超利
好市多一款甜點傳出「割人災情」！網友在臉書分享Costco神級美味甜品照，提醒說「撕鋁箔蓋時要小心，我弟和我都被割傷了」，貼文一出釣出不少苦主附和，「這真的超利，我也被割過」。還有媽媽直呼「我兒子也被割傷」，心疼孩子受傷。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出覆蓋金色鋁箔蓋的布丁照，寫道「這個布丁好吃，但是撕鋁箔蓋時要小心，我弟和我都被割傷了……」就有人納悶反問，「這是什麼黃金刀布丁呀？」
有網友認出原PO買的是「Marie Morin Creme Brulee 焦糖布丁」，8入的價格應為459元，雖然一杯要近60元，原產地是加拿大，附有小包裝焦糖，還用精美玻璃杯裝，吃完可以重複使用，吸引不少人購買。
貼文釣出一票苦主，「這真的超利，我也被割過」、「這烤布蕾的鋁箔包裝真的很有事（很不容易撕開）」、「原來不是我的手有問題」、「我兒子也被割傷」、「我也被割傷過」、「這樣的包裝真的容易讓人受傷」。有網友支持原PO開吉，「人間兇器，但真的沒人告嗎？這官司穩賺ㄟ」。
有網友笑說，「監獄發這款布丁下去就可以全員逃脫了」、「它展現自我保護的功能」、「真．再吃就剁手」。有人則建議，「拿吸管刺進去，用吸的」、「一把小刀把鋁箔解開就好了。」不過也有人為它反駁說「這個布丁我撕了40個有，目前沒被割傷」、「紙都會割傷了，注意安全」。