張穎穎分手汪小菲熱度狂飆！新戲亮相挨罵：娛樂圈沒人了
汪小菲2021年和大S離婚，結交年紀小14歲的新歡張穎穎，原本知名度不高的她，一夕之間熱度飆升，不過在汪母張蘭的反對下，汪小菲和張穎穎年初爆分手，最近她的新戲《許你春風野馬》播出，似乎有意拋下愛情拚事業，但許多網友不領情，痛罵「小三也可以演戲」、「娛樂圈沒人了嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
張穎穎自從介入大汪的婚姻後，背景被外界起底，身高172公分、體重50公斤，擁有一副纖細水蛇腰，經常在抖音、微博等平台大秀身材、練習皮拉提斯，來自於山東的她自稱畢業於北京電影學院，5歲就開始學舞，擅長民族舞，微博擁有137萬名粉絲，是一名剛竄起的演員，可惜多數飾演配角，一直沒有代表作品。
由於被質疑介入大汪婚姻，張穎穎一直受到外界嘲笑，直到去年才大方在抖音認愛，曬出倚靠汪小菲肩膀的親密合照，卻被張蘭無情打擊，形容她是臭蟲，要一腳把她踢開，不被準婆婆待見的情況下，任由汪小菲極力挽回，張穎穎仍發文分手，「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過，很恨過，現在我也不恨，都是命運。」
近日她演出的電視劇《許你春風野馬》定檔，在劇裡飾演職場女強人聶婷婷，被質疑是靠汪小菲炒高知名度才獲得的機會，張穎穎跳出來澄清戲是2年前拍的電視劇，「大家追完群裡給我提意見，我都會聽的」，對於觀眾回饋相當期待。不過，汪小菲與直播團隊鬧翻，前行銷總監孟賀威脅要爆他跟張穎穎的料，對於重返演藝圈的張穎穎來說，應該並非好事。