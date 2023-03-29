吳慷仁《模仿犯》伴女屍睡公園　夢到兇手爆氣開嗆

Netflix懸疑影集《模仿犯》上線記者會今（29）日舉行，吳慷仁劇中飾演檢察官，帥到被柯佳嬿媲美《HERO》，她說：「檢察官這個角色很厲害，木村拓哉之後就是他了。」不過吳慷仁拍戲過程中壓力太大，自爆曾經夢到兇手，笑說：「我有夢到我的第9集魔鬼場，拍到腦袋空掉，手也受傷腫起來，我夢到兇手對我笑，我就說『你笑屁笑』，真的是有陰影。」
記者羅凌筠/台北報導
吳慷仁除了自己跑到台南，跟真實檢察官田野調查，拍戲過程中也全程素顏，印象最深刻是在追查無頭女屍案時，在公園等轉景，累到直接秒睡。製作人曾瀚賢爆料，吳慷仁到東京拜訪原著作家宮部美幸時，宮部美幸像個小女孩一樣，盛讚吳慷仁非常帥氣，吳慷仁笑說：「可是老師看完片以後說庹哥（庹宗華）好帥。」
吳慷仁和柯佳嬿合作過《渺渺》、《媽，別鬧了！》，但是都沒對到戲，這次合作感覺很舒服，拍第一場戲就自然流露交往過的熟悉感，江宜蓉爆料上次和吳慷仁拍《華燈初上》，他扭腰擺臀走進片場，懷疑過他是不是比較中性，這次飾演檢察官反而很有男子氣概，劇中她和陳博正（阿西）有動人對手戲，常常被陳博正感染情緒，未開拍已經先哭。
被問到如果另一半想搶先知道兇手是誰，有辦法忍住不爆雷嗎？柯佳嬿說：「我不會，還是希望他自己看，身邊的人都不講。」吳慷仁附和：「我不會講，《華燈》那時候也是。」前陣子吳慷仁拍鑽戒廣告，他也提到對結婚的想像，「要辦婚禮真的很累，其實我篩選過很多珠寶的店家，這對我來說是奢侈品，遇到不錯的店家可以支持他們。」《模仿犯》3月31日Netflix上線。