真是鴕鳥蛋！晶華酒店兒童節「出奇蛋」 創意蛋糕搶先看
近來缺蛋吵得沸沸揚揚，竟有人脫口而出「乾脆超前部署鴕鳥蛋」，話題持續延燒。沒想到晶華酒店看準兒童節，於4/1到4/30推出一系列「出奇蛋」活動中，真用鴕鳥蛋殼盛裝的蛋糕，孩子們可用小木槌將其敲破享用，極富創意的節日活動，研判又將會掀起一波搶購潮。
記者汪睿琦/綜合報導
晶華酒店今（29）日公布館內4大兒童節響應活動。位於酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃突發奇想，以重約540公克的鴕鳥蛋殼為盛器，打造「晶華出奇蛋」奇葩蛋糕。食客想要品嚐時，必須先以附贈的小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，就能成功吃到其中的軟嫩海綿蛋糕。更有趣的是，蛋糕還搭配「鳥籠」盛裝，售價1380元就能把好吃又好玩的蛋糕帶回家。（若不想額外加購鳥籠，晶華出奇蛋禮盒售價980元）
除了獵奇有趣的鴕鳥蛋蛋糕外，晶華酒店挑高中庭則集結多家知名兒童品牌打造「童趣市集」，二樓上庭酒廊同步推出「復活節早午餐」。最值得一提的是，館內超人氣buffet餐廳栢麗廳強打加入會員可享午餐、下午茶或晚餐，兩位成人同行再加贈一位130公分以下兒童免費吃爐烤牛排、豐富海鮮，4月份還有兒童專屬餐檯，有豐富繽紛的小點可供拿取。
另外為搶攻兒童節市場，台北萬豪酒店Garden Kitchen也於4/1起至4/5快閃4天推出兒童節優惠，期間凡成人攜帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，即贈送超人氣爐烤菲力牛排4盎司一份，攜帶兩位孩童則贈送兩份，帶越多吃越多！活動期間還有機會近距離欣賞「氣球哥哥」現場演出，巧手製作各式知名卡通角色、酷炫造型氣球，讓大小朋友都能一起度過歡樂的兒童假期。