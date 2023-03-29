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國泰金下修台灣今年GDP至1.8%　並估央行會再升息一次

▲國泰台大產學合作計畫團隊今（29）日發布最新2023年台灣經濟成長率預測，並分析短期經濟氣候及金融情勢與重要影響因素。（圖／國泰金提供）
▲國泰台大產學合作計畫團隊今（29）日發布最新2023年台灣經濟成長率預測，並分析短期經濟氣候及金融情勢與重要影響因素。（圖／國泰金提供）

記者顏真真／台北報導

由於上半年出口依舊疲弱，廠商持續去化庫存，僅內需消費相對有撐，國泰金控今（29）日下修台灣今（2023）年經濟成長率（GDP），從原本預估的2.3%調降至1.8%，並研判在電價調漲、外食與房租漲幅仍大，核心通膨壓力居高不下，台灣央行第2季至第3季仍有升息一次機率。同時，矽谷銀行（SVB）倒閉引發銀行業流動性擔憂，主要地區金融情勢指數轉趨緊縮，第2季台灣金融情勢指數（FCI）則將在「寬鬆」區間下緣波動，須留意轉趨緊縮風險。

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國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，全球央行維持高利率抑制通膨與需求，經濟動能仍疲弱，加上美歐金融危機增添景氣不確定性，以及電子業上半年持續去庫存，需求疲軟趨勢尚未明顯轉折，外需改善有限，因此，團隊下修2023年台灣經濟成長率預估值至1.8%，研判全年成長率有8成的機率落在1.1%至2.6%之間。

觀察主要分項表現，他分析，上半年外需較為疲弱，電子業調整庫存，企業放緩資本支出，投資連帶下滑，惟中國解封有利基本面加速落底，電子業下半年或可進入新的補庫存循環，而民間消費受到開放國境及防疫管制措施鬆綁提振，內需仍有支撐。

雖然主要央行先前加速升息對歐美需求的抑制效果持續顯現，加上廠商去化庫存，不利出口與投資前景，但中國解封、疫後需求與人工智能應用為景氣提供下檔支撐，因此，國泰台大產學合作團隊評估，今年第2季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣轉弱的「陰」，出現機率將在40%以上。

不過，徐之強也提到，台灣2000年至2023年平均GPD為3.6%，預估今年將呈現腰斬，經濟成長剩下1.8%，而平均通膨達1%，不論從長期平均資料或是短期資料來看，台灣經濟陷入停滯性通膨，也是金融海嘯以來比較糟糕的狀況，疫後消費將成為支撐今年景氣的主要力量。

至於3月初以來，矽谷銀行（SVB）、瑞士信貸（CS）、德意志銀行（DB）等事件引發全球股市動盪，企業債信用利差擴大，美、歐、中國及新興亞洲等主要地區金融情勢指數緊縮壓力上升，而台灣央行在3月會議升息半碼，主因則考量通膨壓力仍偏高，並正面看待下半年景氣。

展望未來，國泰台大產學合作團隊研判，鑑於電價調漲、外食與房租漲幅仍大，核心通膨壓力居高不下，第2季至第3季台灣央行尚有升息一次機率，只是考量台灣政策利率較低，且通膨壓力仍高，徐之強認為，除非金融面衝擊過大，否則應無降息可能。

此外，影響今年台灣經濟成長與金融情勢仍有6大不確定因素，包括一、美歐通膨高燒不退且銀行業壓力上升，增加央行政策失誤風險；二、主要央行過度緊縮，恐導致美歐景氣衰退幅度大於預期；三、全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；四、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；五、人工智能應用帶動全球新一輪科技業投資及產業轉型調整。

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