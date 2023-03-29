國泰金下修台灣今年GDP至1.8%　並估央行會再升息一次

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觀察主要分項表現，他分析，上半年外需較為疲弱，電子業調整庫存，企業放緩資本支出，投資連帶下滑，惟中國解封有利基本面加速落底，電子業下半年或可進入新的補庫存循環，而民間消費受到開放國境及防疫管制措施鬆綁提振，內需仍有支撐。
雖然主要央行先前加速升息對歐美需求的抑制效果持續顯現，加上廠商去化庫存，不利出口與投資前景，但中國解封、疫後需求與人工智能應用為景氣提供下檔支撐，因此，國泰台大產學合作團隊評估，今年第2季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣轉弱的「陰」，出現機率將在40%以上。
不過，徐之強也提到，台灣2000年至2023年平均GPD為3.6%，預估今年將呈現腰斬，經濟成長剩下1.8%，而平均通膨達1%，不論從長期平均資料或是短期資料來看，台灣經濟陷入停滯性通膨，也是金融海嘯以來比較糟糕的狀況，疫後消費將成為支撐今年景氣的主要力量。
至於3月初以來，矽谷銀行（SVB）、瑞士信貸（CS）、德意志銀行（DB）等事件引發全球股市動盪，企業債信用利差擴大，美、歐、中國及新興亞洲等主要地區金融情勢指數緊縮壓力上升，而台灣央行在3月會議升息半碼，主因則考量通膨壓力仍偏高，並正面看待下半年景氣。
展望未來，國泰台大產學合作團隊研判，鑑於電價調漲、外食與房租漲幅仍大，核心通膨壓力居高不下，第2季至第3季台灣央行尚有升息一次機率，只是考量台灣政策利率較低，且通膨壓力仍高，徐之強認為，除非金融面衝擊過大，否則應無降息可能。
此外，影響今年台灣經濟成長與金融情勢仍有6大不確定因素，包括一、美歐通膨高燒不退且銀行業壓力上升，增加央行政策失誤風險；二、主要央行過度緊縮，恐導致美歐景氣衰退幅度大於預期；三、全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；四、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；五、人工智能應用帶動全球新一輪科技業投資及產業轉型調整。