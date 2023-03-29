家樂福響應綠色經濟！歡慶迪士尼100周年推最夢幻加價購

迪士尼100周年系列魔豆 輕鬆打造居家親子同樂
一家大小在家除了看電視、打遊戲，其實也可以玩得很天然！這次迪士尼100周年系列魔豆盆栽主打DIY動手做，內容物包含各一分的器皿、魔豆、土，最亮眼之一就是印上迪士尼圖像的可愛魔豆，親子間可以透過簡單的步驟栽種魔豆，一起慢慢觀察陪伴魔豆每一天的成長過程，方形器皿也可以用來收納小物，成為書桌、辦公桌的可愛小物喔。另外，共7種不同圖案魔豆，一粒粒都刻印出不同角色，喜歡蒐集的你，可不能錯過這次難得的限定換購喔！
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去過迪士尼的你，怎能不入手一兩樣迪士尼周邊呢？現在不用出國，也能透過家樂福換購好物，得到各種可愛的迪士尼超實用小物！這次家樂福推出迪士尼100周年「星光百年GO GREEN」系列換購商品，一次列出三項百搭實用推薦，「迪士尼100周年系列剪影造型串造」內含米奇造型玫瑰皂一個、方形牛奶皂4個，採用貼心的造型設計，可以掛在水龍頭下方，方便取用之外，遇水也不易軟爛，可依照個人習慣，把串皂拆成單顆使用，怎麼洗都乾淨。
再來是採環保天然材質的「迪士尼100周年系列木漿棉環保擦拭布」，一組內含米妮、布魯托、唐老鴨等三種款式，以木漿棉多孔材質，具有通風透氣、吸水快乾，輕鬆去除油汙、灰塵。不同於一般抹布，乾燥時有如薄薄的硬紙板，沾水後，就會變得柔軟，像抹布一樣可以任意凹折，如果捨不得拿來當抹布，也建議當萬用吸水墊，碗盤墊、盆栽墊、冰飲墊等用途，實用還能美化各個角落。
出門在外，怎能沒有環保袋輔助逛街呢！「迪士尼100周年系列棉麻購物袋」以棉麻材質製作，包身搭配立體米奇吊飾增添巧思，搶眼可愛，質感顏色跳脫坊間常見黃麻，設計採大尺寸大容量，不管你要居家旅行、野餐還是購物都能罩得住！
餐桌上好朋友 美化桌面靠它們！
看電影或追劇時，是否常常看到許多佈置好的餐具，讓人一眼就覺得無違和，超想在家裡也擺上一套呢？在這次的「星光百年GO GREEN」中，將日常會用到的餐具集結，採天然材質製成，突顯環境友善，實踐環保的概念。包括迪士尼100周年系列維尼杯、迪士尼100周年系列長形托盤、迪士尼100周年系列圓形缽碗、迪士尼100周年系列餐具組，同樣各自印上迪士尼熱門角色，像是米奇、唐老鴨、維尼等都有各自相對應的周邊品項，想要一起收齊迪士尼家族的可得手刀換購囉！
出門血拚、露營神隊友 不能沒有的超萌購物車
如果是喜歡採購、露營的你絕對不能錯過「星光百年GO GREEN」的迪士尼100周年系列小熊維尼造型爬梯購物車，正面印上可愛的小熊維尼剪影，袋身採綠色防水面料，能夠保護印刷圖案，耐磨耐髒更耐用！ 袋口設計為束口袋，可根據內容物收放；袋蓋插扣設計，能完整保護內容物，打開袋內還附一小吊袋，可收納手機鑰匙等小物，取用直覺超方便， 三軸爬梯輪子，可輕鬆對付平地與階梯，車架更可單獨使用，可自行準備彈性勾網繩固定物品，完美各種生活運用。
一人居家小溫馨 米奇氣氛燈超加分
當回到家想要享受一個人的溫馨時刻，點一盞燈便有著滿滿的儀式感！迪士尼100周年系列米奇造型氣氛燈，有著超稀有的LED米奇燈絲，搭配古造型金屬燈座，三段式光源切換，輕鬆營造出溫暖療癒的燈光，夜晚可當情境燈，白天可做裝飾燈，可說是迪士尼100周年一定要蒐藏的好物！
家樂福近年來持續響應近來綠經濟趨勢，這次Go GREEN以環保綠生活為概念，將愛地球的理念落實在日常生活之中，這次會員點數換購「星光百年GO GREEN」，採用舒適的綠色以及大地色設計各項周邊，品項一字排開，一眼望去有如舒服的草綠大地，配上迪士尼「米奇」、「小熊維尼」等經典角色，不僅可愛再加分，還能透過消費獲得友善環境的實用小物。而除了萌爆的限定換購，因應即將到來的兒童節，家樂福4/4也推出「兒童節扮裝Party」，參加就可以獲得限量迪士尼著色紙及迪士尼造型頭圍；另外，家樂福會員獨享於3/29-4/11 期間內單筆消費，只要在量販店消費滿1000元、超市滿500元，就可以抽價值近19,800元的「環島之星－夢想號主題列車:花蓮自由行2天(含住宿)雙人遊」，更多活動詳請可至家樂福官網查詢。